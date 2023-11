Marcel Schrötter inseguro: A decisão correcta?

Como não havia espaço para o teste em Jerez, a equipa MV Agusta Reparto Corse viajou para Portimão. Lá, Marcel Schrötter, que terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Supersport, definiu o rumo para 2024.

Numerosas equipas do Campeonato do Mundo de Superbikes rodaram em Jerez na semana passada, na terça e quarta-feira, onde as equipas de testes de MotoGP da Honda, Aprilia e Ducati também estiveram presentes, bem como os pilotos do Campeonato do Mundo de Supersport Adrian Huertas, pela primeira vez para a Aruba.it Ducati, e Valentin Debise, em teste para a Evan Bros Yamaha.

A equipa MV Agusta Reparto Corse, com os pilotos Marcel Schrötter e Bahattin Sofuoglu, não conseguiu uma posição na grelha e deslocou-se a Portimão para definir o rumo para 2024 com o último teste da época.

No entanto, este não foi um teste exclusivo para os pilotos do campeonato do mundo, mas sim um dia normal de pista. Depois de o mau tempo ter passado sobre o Autódromo Internacional do Algarve, no interior de Portimão, Schrötter pôde recolher algumas informações.

"Começou na quinta-feira à tarde, com apenas duas voltas, mas o tempo melhorou um pouco na sexta-feira", disse Marcel, que já subiu ao pódio sete vezes este ano e terminou em terceiro no Campeonato do Mundo. "Houve três sessões, que conseguimos utilizar bastante bem. No sábado esteve tudo bem até às 14h00 e conseguimos rodar corretamente em cada uma das sessões de 20 minutos. Durante muito tempo, houve muitas zonas húmidas e os tempos por volta estavam muito longe do nível de corrida. Desse ponto de vista, foi um teste difícil. No entanto, conseguimos recolher algumas informações importantes e boas. Não temos a certeza sobre outras coisas, mas esperamos tomar as decisões correctas. Já estou ansioso pelos primeiros testes reais em janeiro."