Althea Racing : Deux Ducati Supersport, de nouveaux pilotes

L'équipe Ducati Althea Racing s'étend à deux motos pour le championnat du monde Supersport 2024. Le choix des pilotes de Genesio Bevilacqua surprend et oscille entre opportunité et risque.

Le règlement Next-Generation établi dans le championnat du monde Supersport a convaincu Genesio Bevilacqua de faire revenir son équipe Althea dans le paddock du Superbike en 2022. L'entrepreneur de céramique a placé un pilote de haut niveau, Federico Caricasulo, sur la Ducati V2. La première année, l'Italien a terminé cinquième au championnat du monde, puis quatrième en 2023 avec une victoire et sept podiums. Alors qu'Althea Racing se réorganise pour la saison 2024, Caricasulo a signé avec Motozoo Racing, qui passe de Kawasaki à MV Agusta.

L'année prochaine, Althea Racing doublera sa mise en engageant deux Ducati. Deux rookies Supersport de la série Moto2 espagnole, également connue sous le nom de Moto2-EM, seront utilisés. Avec l'engagement de Niccolò Antonelli et Piotr Biesiekirski, Bevilacqua, dont l'équipe s'appellera la saison prochaine 'Ecosantagata Althea Racing Team', surprend.

Antonelli est plus connu au niveau international, puisqu'il a disputé le championnat du monde Moto3 entre 2012 et 2021 et une saison de championnat du monde Moto2 en 2022. Le jeune homme de 27 ans compte quatre victoires en Moto3 ; il a terminé le Championnat d'Europe Moto2 2023 à la onzième place avec un podium. En revanche, le Polonais de 22 ans, 15e, qui était tout de même un solide candidat au top 10, est une page totalement tournée.

"J'accueille deux pilotes dont je pense qu'ils peuvent aller loin dans le championnat du monde Supersport", a déclaré le patron d'Althea pour expliquer sa décision. "Je crois en Niccolò Antonelli et je crois en Piotr Biesiekirski. Tous deux ont déjà prouvé leur combativité et leur valeur dans des championnats où la concurrence est serrée et tenace. Ce sont deux athlètes ambitieux qui veulent progresser. Il est important de travailler avec ceux qui veulent s'améliorer et qui ont encore faim".