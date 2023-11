Althea Racing: due Ducati Supersport, nuovi piloti

Il team Ducati Althea Racing si allarga a due moto per il Campionato del Mondo Supersport 2024. La scelta del pilota di Genesio Bevilacqua è sorprendente e oscilla tra opportunità e rischio.

Il regolamento di nuova generazione del Campionato Mondiale Supersport ha convinto Genesio Bevilacqua a riportare il suo team Althea nel paddock della Superbike nel 2022. L'imprenditore della ceramica ha messo un pilota di punta sulla Ducati V2, Federico Caricasulo. L'italiano è arrivato quinto nel Campionato del Mondo al suo primo anno e quarto nel 2023 con una vittoria e sette podi. Mentre Althea Racing si riposiziona per la stagione 2024, Caricasulo ha firmato con Motozoo Racing, che passa da Kawasaki a MV Agusta.

Il prossimo anno Althea Racing raddoppierà il suo impegno e schiererà due Ducati. Verranno utilizzati due esordienti della Supersport provenienti dalla serie spagnola Moto2, nota anche come Campionato Europeo Moto2. L'ingaggio di Niccolò Antonelli e Piotr Biesiekirski è una sorpresa per Bevilacqua, la cui squadra opererà nella prossima stagione come "Ecosantagata Althea Racing Team".

Antonelli è più conosciuto a livello internazionale, avendo partecipato al Campionato del Mondo Moto3 tra il 2012 e il 2021 e a una stagione nel Campionato del Mondo Moto2 nel 2022. Il 27enne ha all'attivo quattro vittorie in Moto3 e ha concluso il Campionato europeo Moto2 2023 all'undicesimo posto con un podio. Al contrario, il 22enne polacco, che si è classificato 15° ed è stato un solido candidato alla top 10, è una storia completamente diversa.

"Accolgo due piloti che credo possano fare molta strada nel Campionato del Mondo Supersport", ha detto il boss di Althea, spiegando la sua decisione. "Credo in Niccolò Antonelli e in Piotr Biesiekirski. Entrambi hanno già dimostrato il loro spirito combattivo e il loro valore in campionati dove la competizione è feroce e serrata. Sono due atleti ambiziosi che vogliono crescere ulteriormente. È importante lavorare con chi vuole migliorare e ha ancora fame".