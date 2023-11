Althea Racing: Duas Ducati Supersport, novos pilotos

A equipa Ducati Althea Racing está a expandir-se para duas motos para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. A escolha do piloto por Genesio Bevilacqua é surpreendente e oscila entre a oportunidade e o risco.

Os regulamentos da próxima geração estabelecidos no Campeonato do Mundo de Supersport convenceram Genesio Bevilacqua a devolver a sua equipa Althea ao paddock de Superbike em 2022. O empresário de cerâmica colocou um piloto de topo na V2 Ducati em Federico Caricasulo. O italiano terminou em quinto lugar no Campeonato do Mundo no seu primeiro ano e em quarto em 2023, com uma vitória e sete subidas ao pódio. Enquanto a Althea Racing se está a reposicionar para a temporada de 2024, Caricasulo assinou com a Motozoo Racing, que está a mudar da Kawasaki para a MV Agusta.

A Althea Racing vai duplicar o seu empenhamento no próximo ano e colocar duas Ducati em pista. Dois estreantes de Supersport da série espanhola Moto2, também conhecida como Campeonato Europeu de Moto2, serão utilizados. A contratação de Niccolò Antonelli e Piotr Biesiekirski é uma surpresa para Bevilacqua, cuja equipa irá operar como "Ecosantagata Althea Racing Team" na próxima época.

Antonelli é mais conhecido internacionalmente, tendo competido no Campeonato do Mundo de Moto3 entre 2012 e 2021 e uma época no Campeonato do Mundo de Moto2 em 2022. O piloto de 27 anos tem quatro vitórias de Moto3 em seu nome; ele terminou o Campeonato Europeu de Moto2 de 2023 em décimo primeiro lugar com um pódio. Em contraste, o polaco de 22 anos, que terminou em 15º e foi um sólido candidato ao top 10, é uma história completamente diferente.

"Dou as boas-vindas a dois pilotos que acredito que podem ir longe no Campeonato do Mundo de Supersport", disse o chefe da Althea, explicando a sua decisão. "Acredito em Niccolò Antonelli e acredito em Piotr Biesiekirski. Ambos já provaram o seu espírito de luta e valor em campeonatos onde a competição é feroz e renhida. São dois atletas ambiciosos que querem evoluir ainda mais. É importante trabalhar com aqueles que querem melhorar e que ainda têm fome".