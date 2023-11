Can Öncü (20): La angustiosa espera del diagnóstico

Tras su caída en la segunda carrera de Supersport en Assen el 23 de abril, Can Öncü estuvo de baja hasta principios de septiembre debido a una lesión y sólo pudo disputar las cuatro últimas pruebas del Campeonato del Mundo en Magny-Cours, Aragón, Portimao y Jerez.

El piloto de 20 años se había roto el cúbito y el radio del antebrazo izquierdo, justo por encima de la muñeca y por debajo del codo. Lo peor fue la lesión del nervio radial. Éste controla el movimiento de la muñeca y la extensión de los dedos. Si el nervio no funciona, la persona afectada tiene la llamada mano caída: la mano cuelga sin fuerza y tiene poco movimiento en los dedos.

Desde el final de la temporada en Jerez, donde Öncü logró un sensacional tercer puesto en la segunda carrera a pesar de esta desventaja, el turco viajó directamente al norte de Italia, donde el pasado martes tuvo una cita con un neurólogo.

"Queremos saber si Can necesita una operación o no", dijo el director del equipo Kawasaki, Manuel Puccetti, a SPEEDWEEK.com. "Por eso fuimos al hospital de Milán. Can recibió fisioterapia todos los días durante tres meses, pero su mano estaba colgando. De repente, la mano empezó a hormiguear y pudo moverla un poco. Desde entonces, ha ido mejorando. Tiene sensibilidad en algunas partes de la mano, pero todavía no siente nada en otras. Pero el hormigueo va en aumento. Al principio no podía mover la muñeca hacia arriba ni estirar los dedos, pero ahora puede volver a agarrar el embrague."

"Ahora se trata de si el progreso es lo suficientemente rápido como para estar listo para el inicio de la temporada en Phillip Island", añadió el italiano. "Los médicos dicen que tardaría dos o tres meses después de una operación. Ahora estamos esperando su respuesta, entonces tendremos una imagen clara. Dependerá de lo que pase después con la carrera de Can".

El equipo Kawasaki Puccetti volverá a contar con dos motos en 2024: Can Öncü tiene un contrato para el Campeonato del Mundo de Supersport, mientras que Tito Rabat tiene actualmente las mejores perspectivas para el puesto de Superbike.