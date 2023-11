Can Öncü (20 ans) : Une attente angoissante pour un diagnostic

Après sa chute lors de la deuxième course Supersport à Assen le 23 avril, Can Öncü a été absent jusqu'au début du mois de septembre pour cause de blessure et n'a pu participer qu'aux quatre dernières épreuves du championnat du monde à Magny-Cours, Aragon, Portimao et Jerez.

Le jeune homme de 20 ans s'était fracturé l'ulna et le radius de l'avant-bras gauche, juste au-dessus du poignet et juste en dessous du coude. Ce qui s'est avéré encore plus grave, c'est la blessure du nerf radial. Celui-ci commande le mouvement du poignet et l'extension des doigts. Si le nerf ne fonctionne pas, la personne concernée a ce que l'on appelle une main tombante - la main pend mollement et n'a que peu de mouvements dans les doigts.

Depuis la finale de la saison à Jerez, où Öncü s'était hissé de manière sensationnelle à la troisième place lors de la deuxième course malgré ce handicap, le Turc s'est rendu directement dans le nord de l'Italie, où il avait rendez-vous mardi dernier avec un neurologue.

"Nous voulons savoir si Can a besoin d'une opération ou non", a expliqué le directeur du team Kawasaki Manuel Puccetti à SPEEDWEEK.com. "C'est pourquoi nous sommes allés à l'hôpital de Milan. Pendant trois mois, Can a suivi une physiothérapie quotidienne, mais sa main ne faisait que pendre. Puis, tout d'un coup, sa main s'est mise à fourmiller et il a pu la bouger un peu. Depuis, la situation s'est améliorée. Il est sensible à certains endroits de la main, à d'autres il ne sent encore rien. Mais les picotements sont de plus en plus forts. Au début, il ne pouvait ni bouger le poignet vers le haut ni tendre les doigts, mais maintenant il peut à nouveau tenir l'embrayage".

"Il s'agit maintenant de voir si les progrès sont assez rapides pour être prêt pour le début de la saison à Phillip Island", a ajouté l'Italien. "Les médecins disent qu'après une opération, cela prendrait deux ou trois mois. Nous attendons maintenant leur réponse et nous aurons ensuite une image claire. La suite de la carrière de Can en dépendra".

L'équipe Kawasaki Puccetti utilisera à nouveau deux motos en 2024 : Can Öncü a un contrat pour le championnat du monde Supersport et Tito Rabat a actuellement les meilleures perspectives pour la place en Superbike.