Can Öncü (20): Attesa snervante per la diagnosi

Dopo la caduta nella seconda gara della Supersport ad Assen il 23 aprile, Can Öncü è rimasto fuori gioco fino all'inizio di settembre a causa di un infortunio e ha potuto disputare solo gli ultimi quattro appuntamenti del Campionato del Mondo a Magny-Cours, Aragon, Portimao e Jerez.

Il ventenne si è rotto l'ulna e il radio dell'avambraccio sinistro, appena sopra il polso e appena sotto il gomito. La cosa più grave è stata la lesione del nervo radiale. Questo controlla il movimento del polso e l'estensione delle dita. Se il nervo non funziona, la persona colpita ha la cosiddetta mano a goccia: la mano pende floscia e le dita si muovono poco.

Dal finale di stagione a Jerez, dove Öncü ha sensazionalmente conquistato il terzo posto nella seconda gara nonostante questo handicap, il turco si è recato subito nel nord Italia, dove martedì scorso ha avuto un appuntamento con un neurologo.

"Vogliamo capire se Can ha bisogno di un'operazione o meno", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il Team Principal Kawasaki Manuel Puccetti. "Per questo siamo andati all'ospedale di Milano. Can ha fatto fisioterapia tutti i giorni per tre mesi, ma la sua mano pendeva verso il basso. Poi, all'improvviso, la mano ha iniziato a formicolare ed è riuscita a muoversi un po'. Da allora, la situazione è migliorata sempre di più. È sensibile in alcune parti della mano, ma non sente ancora nulla in altre. Ma il formicolio sta aumentando. All'inizio non riusciva a muovere il polso verso l'alto o ad allungare le dita, ma ora riesce di nuovo a tenere la frizione".

"Ora si tratta di capire se i progressi sono abbastanza rapidi per essere pronto per l'inizio della stagione a Phillip Island", ha aggiunto l'italiano. "I medici dicono che ci vorranno due o tre mesi dopo un'operazione. Ora stiamo aspettando la loro risposta, poi avremo un quadro chiaro. Dipenderà da cosa succederà nella carriera di Can".

Il Team Kawasaki Puccetti schiererà nuovamente due moto nel 2024: Can Öncü ha un contratto per il Campionato del Mondo Supersport, mentre Tito Rabat ha attualmente le migliori prospettive per la Superbike.