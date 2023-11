Can Öncü (20): Espera angustiante pelo diagnóstico

O piloto do Campeonato do Mundo de Supersport, Can Öncü (Kawasaki), sofre de paralisia nervosa no braço esquerdo desde 23 de abril de 2023. Na semana passada, consultou um neurologista em Milão, cuja recomendação determinará os próximos passos.

Depois da queda na segunda corrida de Supersport em Assen, a 23 de abril, Can Öncü esteve fora de ação até ao início de setembro devido a lesão e só pôde disputar as últimas quatro provas do Campeonato do Mundo em Magny-Cours, Aragão, Portimão e Jerez.

O jovem de 20 anos partiu o cúbito e o rádio do antebraço esquerdo, logo acima do pulso e logo abaixo do cotovelo. O que acabou por ser ainda pior foi a lesão do nervo radial. Este nervo controla o movimento do pulso e a extensão dos dedos. Se o nervo não funcionar, a pessoa afetada tem a chamada mão caída - a mão fica pendurada e tem pouco movimento nos dedos.

Desde o final da época em Jerez, onde Öncü conseguiu um sensacional terceiro lugar na segunda corrida apesar desta desvantagem, o turco viajou diretamente para o norte de Itália, onde teve uma consulta com um neurologista na passada terça-feira.

"Queremos saber se o Can precisa de ser operado ou não," disse o Diretor de Equipa da Kawasaki, Manuel Puccetti, ao SPEEDWEEK.com. "Foi por isso que fomos ao hospital em Milão. O Can fez fisioterapia todos os dias durante três meses, mas a sua mão estava simplesmente pendurada. Depois, de repente, a mão começou a formigar e ele conseguiu mexê-la um pouco. Desde então, tem melhorado cada vez mais. Ele é sensível em algumas partes da mão, mas ainda não sente nada noutras. Mas o formigueiro está a aumentar. No início, não conseguia mover o pulso para cima nem esticar os dedos, mas agora já consegue segurar a embraiagem."

"Agora é saber se o progresso é suficientemente rápido para estar pronto para o início da época em Phillip Island", acrescentou o italiano. "Os médicos disseram que demoraria dois ou três meses depois de uma operação. Agora estamos à espera da resposta deles e então teremos uma ideia clara. Vai depender do que acontecer a seguir com a carreira de Can."

A equipa Kawasaki Puccetti voltará a ter duas motos em 2024: Can Öncü tem um contrato para o Campeonato do Mundo de Supersport, enquanto Tito Rabat tem atualmente as melhores perspectivas para a posição de Superbike.