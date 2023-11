Le Supersport à nouveau important : la nouvelle Honda CBR600RR

Depuis 2017, la CBR600RR de Honda n'était plus commercialisée en Europe, la moto supersport n'étant plus disponible que pour une utilisation sur circuit. La raison en était que la mini-fireblade ne répondait pas à la norme antipollution Euro4. Mais la tendance à l'augmentation de la cylindrée des motos sportives et la popularité croissante des motos "naked" et "adventure" ont également joué un rôle. Le fait que la CBR600RR ait rapidement disparu de la compétition internationale a été pris en compte.

En 2020, Honda a toutefois créé la surprise en présentant un modèle actuel pour le marché asiatique et en annonçant son retour au championnat du monde en 2023, mais uniquement grâce à l'engagement de la chef d'équipe Petronas Honda, Midori Moriwaki. Cependant, les pilotes Honda Tarran Mackenzie et Adam Norrodin, qui luttaient contre le manque de puissance, ont pour la plupart roulé en queue de peloton et n'ont terminé le championnat du monde qu'aux 18e et 25e places.

La surprise a été encore plus grande lorsque Honda a annoncé mardi la réintroduction de la CBR6000RR en Europe et en Allemagne. Selon Honda, la demande de poids moyens sportifs repart à la hausse.

Pour la dernière édition, les développeurs de Honda ont examiné la moto de fond en comble et ont cherché des améliorations possibles. Ainsi, le quatre cylindres en ligne répond désormais à la norme antipollution Euro5+ sans perdre en performance. Le moteur développe toujours 121 ch, le couple est juste un peu plus faible avec 63 Nm à 11.500 tr/min. Dans l'ensemble, la tenue de route devrait être améliorée. Le Throttle by Wire est obligatoire et le package électronique qui l'accompagne correspond à celui de la nouvelle Fireblade.

Dans l'ensemble, le modèle ne semble pas fondamentalement nouveau, mais la CBR600RR a convaincu en remportant la série japonaise Supersport en 2021 et 2022.

Rien qu'avec sa réintroduction en Europe, il y a de fortes chances que davantage d'équipes utilisent la CBR600RR et que le championnat du monde Supersport devienne plus coloré à moyen terme.