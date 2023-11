Supersport di nuovo importante: Nuova Honda CBR600RR

Nel Campionato Mondiale Supersport 2023 abbiamo visto solo due Honda CBR600RR, per lo più nelle retrovie. Il ritorno dell'ex leader della classe in Europa potrebbe cambiare le cose nel medio termine.

Dal 2017, la CBR600RR non è più pubblicizzata da Honda in Europa; la moto supersportiva era disponibile solo per l'uso in pista. Il motivo era che la Mini Fireblade non soddisfaceva lo standard di emissioni Euro4. Tuttavia, anche la tendenza ad aumentare la cilindrata delle moto sportive e la crescente popolarità delle naked e delle moto adventure hanno avuto un ruolo importante. Il fatto che la CBR600RR sia presto scomparsa dalle competizioni internazionali è stato accettato.

Nel 2020, tuttavia, Honda ha sorpreso con un modello attuale per il mercato asiatico e il ritorno al Campionato del Mondo 2023, dovuto esclusivamente all'impegno del boss del team Petronas Honda Midori Moriwaki. Tuttavia, i piloti Honda Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, alle prese con la mancanza di potenza, hanno girato per lo più nelle retrovie e hanno concluso il Campionato del Mondo solo al 18° e 25° posto.

La sorpresa è stata ancora maggiore quando martedì Honda ha annunciato la reintroduzione della CBR6000RR in Europa e in Germania. Secondo Honda, la domanda di medie cilindrate sportive è in ripresa.

Per l'ultima edizione, gli sviluppatori Honda hanno esaminato la moto da davanti a dietro e hanno cercato possibili miglioramenti. Ad esempio, il quattro cilindri in linea soddisfa ora la normativa sulle emissioni Euro5+ senza perdere in prestazioni. Il motore continua a produrre 121 CV, mentre la coppia è solo leggermente inferiore a 63 Nm a 11.500 giri/min. Nel complesso, la guidabilità è stata migliorata. Il Throttle by Wire è obbligatorio e il pacchetto elettronico associato corrisponde a quello della nuova Fireblade.

Nel complesso, il modello non sembra essere fondamentalmente nuovo, ma la CBR600RR ha impressionato vincendo la serie Supersport giapponese nel 2021 e nel 2022.

La sola reintroduzione in Europa aumenta le possibilità che un maggior numero di team utilizzi la CBR600RR e che il campionato mondiale Supersport diventi più colorato nel medio termine.