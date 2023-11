Supersport mais importante de novo: Nova Honda CBR600RR

Só vimos duas Honda CBR600RR no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023, a maior parte das vezes na parte de trás do pelotão. O regresso da antiga líder da classe na Europa pode mudar isso a médio prazo.

Desde 2017, a CBR600RR deixou de ser anunciada pela Honda na Europa; a mota superdesportiva só estava disponível para utilização em pista. A razão para tal foi o facto de a Mini Fireblade não cumprir a norma de emissões Euro4. No entanto, a tendência para uma maior cilindrada nas motos desportivas e a crescente popularidade das motos naked e de aventura também desempenharam um papel importante. O facto de a CBR600RR ter desaparecido rapidamente das corridas internacionais foi aceite.

Em 2020, no entanto, a Honda surpreendeu com um modelo atual para o mercado asiático e o regresso ao Campeonato do Mundo de 2023, que se deveu exclusivamente ao compromisso do chefe da equipa Petronas Honda, Midori Moriwaki. No entanto, os pilotos da Honda Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, que se debatiam com a falta de potência, rodaram maioritariamente no fundo do pelotão e só terminaram o Campeonato do Mundo em 18º e 25º lugar.

A surpresa foi ainda maior quando a Honda anunciou a reintrodução da CBR6000RR na Europa e na Alemanha na terça-feira. De acordo com a Honda, a procura de motos desportivas de peso médio está a aumentar novamente.

Para a última edição, os criadores da Honda analisaram a mota de frente para trás e procuraram possíveis melhorias. Por exemplo, o motor de quatro cilindros em linha cumpre agora a norma de emissões Euro5+ sem perder qualquer desempenho. O motor continua a produzir 121 cv e o binário é apenas ligeiramente inferior, com 63 Nm às 11.500 rpm. De um modo geral, a facilidade de condução foi melhorada. O Throttle by Wire é obrigatório e o pacote eletrónico associado corresponde ao da nova Fireblade.

No geral, o modelo não parece ser fundamentalmente novo, mas o CBR600RR impressionou ao vencer a série Supersport japonesa em 2021 e 2022.

A reintrodução na Europa por si só aumenta as chances de que mais equipes usem o CBR600RR e que o Campeonato Mundial de Supersport se torne mais colorido a médio prazo.