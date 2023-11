El cambio de Simone Corsi por Ducati mantiene ocupados a los abogados

Simone Corsi quería dar el salto al Campeonato del Mundo de Supersport 2024, pero firmó con un equipo Ducati para la serie italiana. Sin embargo, su antiguo jefe de equipo en Yamaha no está nada de acuerdo.

Tras su carrera en Moto2, Simone Corsi se pasó al campeonato italiano de Supersport, que ganó en su primer intento este año con el equipo Yamaha AltoGo. El piloto de 36 años también participó como invitado en el Campeonato del Mundo de Supersport en Assen, Misano y Jerez. Demostró que sigue pilotando al nivel del campeonato del mundo con sextos puestos en su carrera de casa.

Para 2024, el salto al campeonato del mundo estaba en su lista de deseos, pero el presupuesto necesario para ello es difícil de gestionar para AltoGo. No obstante, las partes acordaron seguir juntas y defender el título en Italia.

Por eso sorprendió tanto que el equipo Ducati Renzi Corse anunciara hace unos días que correrá con Corsi la próxima temporada. "Estoy deseando correr con el equipo Renzi Corse", dijo el ex piloto de GP, confirmando su cambio. "El equipo es muy profesional y quiero representarlo lo mejor posible. Será una nueva aventura para mí, después de muchos años pilotaré una Ducati por primera vez en mi carrera. Estoy emocionado y feliz porque Ducati ha hecho un excelente trabajo en los últimos años y ha ganado prácticamente todos los grandes campeonatos. La moto estará sin duda a la altura".

Renzi Corse también ha hecho varias apariciones como invitado en el Campeonato del Mundo en el pasado. Al parecer, Corsi considera que el equipo Ducati tiene más posibilidades de participar en el Campeonato del Mundo.

Lo curioso es que AltoGo no quiere liberar a Corsi del acuerdo sin más. "No sabía nada de esto hasta que me enteré por WhatsApp", enfureció el jefe del equipo, Giovanni Altomonte. "Ahora nuestros abogados se encargarán de este asunto".