Le changement de Ducati de Simone Corsi occupe les avocats

Après sa carrière en Moto2, Simone Corsi est passé à la série italienne Supersport, qu'il a d'emblée remportée cette année au sein du team Yamaha AltoGo. L'homme de 36 ans a également pris des départs invités en championnat du monde Supersport à Assen, Misano et Jerez. Il a prouvé qu'il était toujours au niveau du championnat du monde en se classant sixième lors de sa course à domicile.

Pour 2024, le saut dans le championnat du monde figurait sur sa liste de souhaits, mais le budget nécessaire est difficile à assumer pour AltoGo. Néanmoins, les parties étaient d'accord pour continuer ensemble et défendre le titre en Italie.

C'est donc avec d'autant plus de surprise que l'équipe Ducati Renzi Corse a annoncé il y a quelques jours qu'elle s'alignerait avec Corsi la saison prochaine. "Je suis impatient de courir avec l'équipe Renzi Corse", a confirmé l'ancien pilote de GP. "L'équipe est très professionnelle et je veux la représenter sous mon meilleur jour. Ce sera une nouvelle aventure pour moi, après de nombreuses années, je vais piloter une Ducati pour la première fois de ma carrière. Je suis excité et heureux, car Ducati a fait un excellent travail ces dernières années en remportant pratiquement tous les grands championnats. La moto sera certainement à la hauteur".

Par le passé, Renzi Corse a également effectué plusieurs participations en tant qu'invité au championnat du monde. Apparemment, Corsi estime avoir plus de chances de participer au championnat du monde avec l'équipe Ducati.

Détail piquant : AltoGo ne veut pas libérer Corsi de son accord sans autre forme de procès. "Je n'étais pas au courant jusqu'à ce que je l'apprenne par WhatsApp", s'est emporté le chef d'équipe Giovanni Altomonte. "Maintenant, nos avocats vont s'occuper de cette affaire".