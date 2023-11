Il cambio di Simone Corsi in Ducati tiene impegnati gli avvocati

Simone Corsi voleva passare al Campionato del Mondo Supersport 2024, ma ha firmato con un team Ducati per la serie italiana. Tuttavia, il suo ex capo squadra Yamaha non è affatto d'accordo.

Dopo la carriera in Moto2, Simone Corsi è passato alla serie italiana Supersport, che ha vinto al primo tentativo quest'anno con la Yamaha Team AltoGo. Il 36enne ha anche partecipato al campionato mondiale Supersport ad Assen, Misano e Jerez. Ha dimostrato di essere ancora in grado di correre a livello di campionato del mondo con un sesto posto nella sua gara di casa.

Per il 2024, il salto nel campionato del mondo era nella sua lista dei desideri, ma il budget richiesto per questo è difficile da gestire per AltoGo. Tuttavia, le parti hanno concordato di continuare insieme e di difendere il titolo in Italia.

È stato quindi ancora più sorprendente quando il team Ducati Renzi Corse ha annunciato qualche giorno fa che avrebbe corso con Corsi la prossima stagione. "Non vedo l'ora di correre con il team Renzi Corse", ha detto l'ex pilota GP, confermando il suo passaggio. "La squadra è molto professionale e voglio rappresentarla al meglio. Sarà una nuova avventura per me, dopo molti anni guiderò una Ducati per la prima volta nella mia carriera. Sono emozionato e felice perché la Ducati ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni e ha vinto praticamente tutti i campionati più importanti. La moto sarà sicuramente all'altezza".

Renzi Corse ha anche fatto diverse apparizioni nel Campionato del Mondo in passato. A quanto pare, Corsi ritiene che il team Ducati abbia maggiori possibilità di partecipare al Campionato del Mondo.

La cosa curiosa è che AltoGo non vuole svincolare Corsi dall'accordo senza ulteriori indugi. "Non ne sapevo nulla fino a quando non l'ho saputo via WhatsApp", si è infuriato il boss del team Giovanni Altomonte. "Ora i nostri avvocati si occuperanno della questione".