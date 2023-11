Mudança de Simone Corsi na Ducati mantém os advogados ocupados

Simone Corsi queria passar para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024, mas assinou com uma equipa Ducati para a série italiana. No entanto, o seu antigo chefe de equipa da Yamaha não concorda de todo com isto.

Após a sua carreira na Moto2, Simone Corsi mudou para a série italiana de Supersport, que venceu na sua primeira tentativa este ano com a Yamaha Team AltoGo. O piloto de 36 anos também participou como convidado no Campeonato do Mundo de Supersport em Assen, Misano e Jerez. Provou que continua a andar ao nível do campeonato do mundo com sextos lugares na sua corrida caseira.

Para 2024, o salto para o campeonato do mundo estava na sua lista de desejos, mas o orçamento necessário para o efeito é difícil de gerir pela AltoGo. No entanto, as partes concordaram em continuar juntas e defender o título em Itália.

Por isso, foi ainda mais surpreendente quando a equipa Renzi Corse da Ducati anunciou, há alguns dias, que iria correr com Corsi na próxima época. "Estou ansioso por correr com a equipa Renzi Corse," disse o antigo piloto de GP, confirmando a sua mudança. "A equipa é muito profissional e quero representá-la no meu melhor. Vai ser uma nova aventura para mim, depois de muitos anos vou correr com uma Ducati pela primeira vez na minha carreira. Estou entusiasmado e feliz porque a Ducati tem feito um excelente trabalho nos últimos anos e ganhou praticamente todos os principais campeonatos. A mota estará certamente ao mesmo nível".

A Renzi Corse também fez várias aparições como convidada no Campeonato do Mundo no passado. Aparentemente, Corsi considera que a equipa Ducati tem mais hipóteses de participar no Campeonato do Mundo.

O mais curioso é que a AltoGo não quer libertar Corsi do acordo sem mais demoras. "Não sabia de nada até ter descoberto via WhatsApp", indignou-se o chefe de equipa Giovanni Altomonte. "Agora, os nossos advogados vão tratar deste assunto".