Los médicos están de acuerdo: ¿Qué pasará con Can Öncü?

Los médicos que le tratan tienen serias dudas de que el nervio radial dañado en el brazo izquierdo de Can Öncüs se recupere completamente por sí solo. Por ello, el piloto del Campeonato del Mundo de Supersport será operado en Inglaterra.

Desde hace seis meses y medio, Can Öncü vive con importantes molestias: Desde su accidente del 23 de abril en Assen, que no fue culpa suya, el piloto turco tiene una mano caída en el lado izquierdo, causada por la lesión del nervio radial. El 31 de octubre, el piloto de 20 años visitó a un neurólogo en Milán junto con su jefe de equipo, Manuel Puccetti. Al igual que otros expertos, opina que es probable que el nervio no se regenere completamente por sí solo, por lo que aconseja a Öncü que se someta a una operación.

Ésta se llevará a cabo el próximo domingo 12 de noviembre en Birmingham (Inglaterra). El plan consiste en extraer un nervio de otra parte del cuerpo y sustituir el dañado por éste. En medicina, esto se denomina trasplante autólogo. No hay garantía de que el nervio vuelva a funcionar perfectamente después. Si se sutura o reconstruye un nervio, lo ideal es que las fibras nerviosas vuelvan a crecer alrededor de 1 mm al día. Si todo va bien, la mano de Öncüs debería volver a ser completamente funcional para el comienzo de la temporada en Australia, a finales de febrero de 2024.

"Volaré a Inglaterra el jueves por la noche y podré volver a casa el lunes o el martes después de la operación", dijo el tercer clasificado en el Campeonato del Mundo de Supersport 2022. "Después, tendré que mantener el brazo inmovilizado durante un mes, y luego podré volver a entrenar al cabo de un mes y medio. Volveré para ganar en Phillip Island, eso me motiva. Ya he ganado con Kawasaki".

Öncü sigue los consejos de sus médicos, aunque la regeneración del nervio ha evolucionado positivamente en las últimas semanas. "Al principio no podía mover la muñeca y los dedos en absoluto, pero en las últimas cinco semanas he recuperado alrededor del 50 por ciento de mi funcionalidad", dijo a SPEEDWEEK.com. "En la semana previa a Jerez, hubo muchos progresos que nunca hubiera esperado. Esto se notó inmediatamente en la pista porque pude volver a sujetar bien el manillar. Algunos pilotos se toman un descanso cuando se lesionan. Pero creo que lo que hice fue lo correcto: seguí adelante. Al principio ni siquiera podía tirar de la maneta del embrague".



El esfuerzo mereció la pena: Can Öncü logró un sensacional tercer puesto en la última carrera de la temporada en Andalucía a pesar de su desventaja.