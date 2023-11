Les médecins s'accordent sur l'avenir de Can Öncü

Depuis six mois et demi, Can Öncü doit vivre avec d'importants handicaps : En effet, depuis son accident involontaire du 23 avril à Assen, le Turc souffre d'une main gauche tombante, provoquée par la lésion du nerf radial. Le 31 octobre, le jeune homme de 20 ans a consulté un neurologue à Milan en compagnie de son chef d'équipe Manuel Puccetti. Celui-ci est d'avis, comme d'autres experts, que le nerf ne se régénérera probablement pas complètement de lui-même et conseille donc à Öncü de se faire opérer.

Celle-ci aura lieu dimanche prochain, le 12 novembre, à Birmingham en Angleterre. Il est prévu de prélever un nerf à un autre endroit du corps et de remplacer le nerf endommagé par celui-ci. En médecine, on appelle cela une autogreffe. Il n'est pas garanti que le nerf fonctionne à nouveau parfaitement. Lorsqu'un nerf est suturé ou reconstruit, les fibres nerveuses repoussent idéalement d'environ 1 mm par jour. Si tout se passe bien, la main d'Öncu devrait être à nouveau pleinement fonctionnelle pour le début de la saison fin février 2024 en Australie.

"Jeudi soir, je m'envole pour l'Angleterre, le lundi ou le mardi suivant l'opération, je peux rentrer à la maison", a raconté le troisième du championnat du monde Supersport 2022. "Ensuite, je dois garder le bras au repos pendant un mois, après un mois et demi, je peux reprendre l'entraînement. Je serai de retour à Phillip Island pour gagner - c'est ce qui me motive. J'ai déjà gagné pour Kawasaki".

Öncü suit les conseils de ses médecins, même si la régénération du nerf a évolué positivement ces dernières semaines. "Au début, je ne pouvais pas du tout bouger le poignet et les doigts, mais au cours des cinq dernières semaines, j'ai récupéré environ 50 % de mes capacités", a-t-il expliqué à SPEEDWEEK.com. "La semaine précédant Jerez, j'ai fait des progrès que je n'aurais jamais pu espérer. Cela s'est immédiatement ressenti sur la piste, car je pouvais à nouveau tenir le guidon correctement. Certains pilotes font une pause lorsqu'ils sont blessés. Mais je pense que ce que j'ai fait était juste - j'ai continué à rouler. Au début, je ne pouvais même pas tirer le levier d'embrayage".



L'effort a payé : malgré son handicap, Can Öncü a fait une sensation en se hissant à la troisième place lors de la dernière course de la saison en Andalousie.