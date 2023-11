I medici sono d'accordo: cosa succederà con Can Öncü?

I medici che lo hanno in cura dubitano fortemente che il nervo radiale danneggiato del braccio sinistro di Can Öncüs possa recuperare completamente da solo. Il pilota del Campionato del Mondo Supersport sarà quindi sottoposto a un intervento chirurgico in Inghilterra.

Can Öncü ha dovuto convivere per sei mesi e mezzo con notevoli menomazioni: Dall'incidente di Assen del 23 aprile, non imputabile a lui, il pilota turco soffre di una caduta della mano sinistra, causata dalla lesione del nervo radiale. Il 31 ottobre, il ventenne si è recato da un neurologo a Milano insieme al suo capo squadra Manuel Puccetti. Come altri esperti, anche lui ritiene che il nervo probabilmente non si rigenererà completamente da solo e consiglia quindi a Öncü di sottoporsi a un'operazione.

L'operazione sarà eseguita domenica prossima, 12 novembre, a Birmingham, in Inghilterra. Il piano prevede il prelievo di un nervo da un'altra parte del corpo e la sostituzione di quello danneggiato con questo. In medicina si parla di trapianto autologo. Non c'è alcuna garanzia che il nervo torni a funzionare perfettamente in seguito. Se un nervo viene suturato o ricostruito, le fibre nervose ricresceranno idealmente di circa 1 mm al giorno. Se tutto procede senza intoppi, la mano di Öncüs dovrebbe tornare a funzionare perfettamente per l'inizio della stagione in Australia, alla fine di febbraio 2024.

"Volerò in Inghilterra giovedì sera e potrò tornare a casa il lunedì o il martedì dopo l'operazione", ha dichiarato il terzo classificato nel Campionato del Mondo Supersport 2022. "Dopodiché dovrò tenere il braccio immobilizzato per un mese, quindi potrò ricominciare ad allenarmi dopo un mese e mezzo. Tornerò a vincere a Phillip Island: questo mi motiva. Ho già vinto per la Kawasaki".

Öncü sta seguendo i consigli dei suoi medici, anche se la rigenerazione del nervo si è sviluppata positivamente nelle ultime settimane. "Inizialmente non riuscivo a muovere il polso e le dita, ma nelle ultime cinque settimane ho riacquistato circa il 50% della mia funzionalità", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com. "Nella settimana precedente a Jerez, ho fatto molti progressi che non mi sarei mai aspettato. Questo si è notato subito in pista, perché sono riuscito a tenere di nuovo il manubrio in modo corretto. Alcuni piloti si prendono una pausa quando sono infortunati. Ma io credo di aver fatto bene: ho continuato. All'inizio non riuscivo nemmeno a tirare la leva della frizione".



Lo sforzo è stato ripagato: Can Öncü ha conquistato un sensazionale terzo posto nell'ultima gara della stagione in Andalusia, nonostante il suo handicap.