Os médicos concordam: o que vai acontecer a seguir com Can Öncü

Os médicos que o tratam têm sérias dúvidas de que o nervo radial danificado no braço esquerdo de Can Öncüs recupere totalmente por si só. O piloto do Campeonato do Mundo de Supersport vai, por isso, ser operado em Inglaterra.

Há seis meses e meio que Can Öncü tem de viver com uma deficiência considerável: Desde o seu acidente em Assen, a 23 de abril, que não foi da sua responsabilidade, o piloto turco tem uma mão em queda do lado esquerdo, causada pela lesão do nervo radial. Em 31 de outubro, o jovem de 20 anos visitou um neurologista em Milão, juntamente com o seu chefe de equipa Manuel Puccetti. Tal como outros especialistas, o neurologista é de opinião que o nervo provavelmente não se regenerará totalmente por si só e, por conseguinte, aconselha Öncü a ser operado.

Esta operação será realizada no próximo domingo, 12 de novembro, em Birmingham, Inglaterra. O plano consiste em retirar um nervo de outra parte do corpo e substituir o nervo danificado por este. Em medicina, chama-se a isto um transplante autólogo. Não há garantias de que o nervo volte a funcionar na perfeição. Se um nervo for suturado ou reconstruído, o ideal é que as fibras nervosas voltem a crescer cerca de 1 mm por dia. Se tudo correr bem, a mão de Öncüs deverá estar totalmente funcional no início da época na Austrália, no final de fevereiro de 2024.

"Vou voar para Inglaterra na quinta-feira à noite e poderei regressar a casa na segunda ou terça-feira após a operação", disse o terceiro classificado no Campeonato do Mundo de Supersport de 2022. "Depois disso, terei de manter o braço imobilizado durante um mês e poderei começar a treinar novamente após um mês e meio. Vou voltar para ganhar em Phillip Island - isso motiva-me. Já ganhei com a Kawasaki".

Öncü está a seguir os conselhos dos seus médicos, embora a regeneração do nervo tenha evoluído positivamente nas últimas semanas. "Inicialmente não conseguia mexer o pulso e os dedos, mas nas últimas cinco semanas recuperei cerca de 50 por cento da minha funcionalidade", disse ao SPEEDWEEK.com. "Na semana anterior a Jerez, houve muitos progressos que eu nunca esperaria. Isto foi imediatamente visível na pista porque consegui segurar o guiador corretamente outra vez. Alguns pilotos fazem uma pausa quando estão lesionados. Mas acho que o que fiz foi correto - continuei. No início, nem sequer conseguia puxar a alavanca da embraiagem".



O esforço valeu a pena: Can Öncü alcançou um sensacional terceiro lugar na última corrida da época na Andaluzia, apesar da sua desvantagem.