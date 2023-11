Valentin Debise, quinto en el Campeonato del Mundo, sigue sin equipo para 2024

Valentin Debise hizo su primera aparición en el Campeonato del Mundo de Supersport allá por 2012 en Assen, pero no ha sido hasta este año cuando el piloto de 31 años ha disputado una temporada completa en la categoría intermedia del campeonato del mundo basado en la producción. En su carrera de casa, en Magny-Cours, el francés logró su primer podio con un tercer y un segundo puesto. Con una serie de resultados entre los cinco primeros, se aseguró el quinto puesto en la clasificación general con 181 puntos.

Debise corrió para el equipo francés Yamaha GMT94, pero a pesar de una buena temporada de debut, la asociación terminó con el final de temporada en Jerez. En el test de Jerez, se sentó en la R6 de Evan Bros, uno de los equipos de supersport con más éxito de los últimos años. Sin embargo, está por ver si seguirá allí en 2024. De los seis primeros de este año, sólo Debise no tiene aún contrato.

"Hay un montón de equipos con los que he hablado o sigo en conversaciones. La primera opción que tenía en mente era el GMT. Desafortunadamente no congeniamos, así que mi principal objetivo ahora es correr con el equipo Evan Bros", dijo Debise a Paddock-GP. "Probé con ellos después de Jerez. Eso confirmó mi decisión de correr con ellos el año que viene. El test fue bastante bien. Fue bonito porque pasé el lunes y el martes en la pista con el equipo".

Evan Bros ganó el Campeonato del Mundo de Supersport con Randy Krummenacher (2019) y Andrea Locatelli (2020) y terminó segundo en la general con Steven Odendaal (2021) y Lorenzo Baldassarri (2022). La puesta a punto técnica del equipo italiano es ejemplar.

"Había algunas cosas que quería probar este año, pero no lo hicimos - pero lo hicieron. Así que había algunas mejoras técnicas que siempre pensé que funcionarían. Fue agradable recibir esas confirmaciones", dijo Debise. "Tenía dos motos a mi disposición. El equipo quería probar un motor diferente, así como la desviación. Fue interesante tener las primeras impresiones con la moto, la comunicación con el equipo, ver si nos llevamos bien, ver si me gusta la moto, con sus características de motor y todo eso. Y francamente, la moto me gusta bastante".

Aunque GMT94 y Evan Bros utilizan la Yamaha R6, hay diferencias significativas entre las motos.

"No es fácil cambiar a otra R6, que es diferente. Creo que es incluso más complicado que cambiar la moto por completo", afirma el quinto clasificado en el Campeonato del Mundo. "Se trabaja intensamente en los motores, por lo que las características pueden cambiar mucho. No esperaba una diferencia tan grande. Dicen que un motor supersport no tiene par motor, ¡pero sí lo tiene!".