Valentin Debise, cinquième aux championnats du monde, n'a toujours pas d'équipe pour 2024

Valentin Debise avait déjà fait sa première apparition en Championnat du monde Supersport en 2012 à Assen, mais ce n'est que cette année que le pilote de 31 ans a effectué une saison complète dans la catégorie moyenne de ce championnat du monde proche de la série. Lors de sa course à domicile à Magny-Cours, le Français a obtenu ses premiers podiums en se classant troisième et deuxième. Grâce à une série de résultats dans le top 5, il s'est assuré la cinquième place du classement général avec 181 points.

Debise a couru pour l'équipe française Yamaha GMT94, mais malgré une bonne saison de rookie, la collaboration a pris fin avec la finale de la saison à Jerez. Lors du test de Jerez, il a pris place sur la R6 d'Evan Bros, l'un des teams Supersport les plus performants de ces dernières années. On ne sait toutefois pas s'il y sera également engagé en 2024. Parmi les six premiers de cette année, seul Debise n'a pas encore signé de contrat.

"Il y a toute une série d'équipes avec lesquelles j'ai parlé ou avec lesquelles je suis encore en discussion. La possibilité que j'avais d'abord envisagée était GMT. Malheureusement, nous ne nous sommes pas vraiment entendus, donc mon objectif principal est maintenant de courir avec le team Evan Bros", a déclaré Debise lors d'un entretien avec Paddock-GP. "J'ai fait des essais avec eux après Jerez. Cela m'a conforté dans ma décision de rouler avec eux l'année prochaine. Le test s'est plutôt bien passé. C'était bien parce que j'ai passé le lundi et le mardi sur le circuit avec l'équipe".

Evan Bros a remporté le championnat du monde Supersport avec Randy Krummenacher (2019) et Andrea Locatelli (2020), et a terminé deuxième au classement général avec Steven Odendaal (2021) et Lorenzo Baldassarri (2022). Sur le plan technique, l'équipe italienne est exemplaire.

"Il y avait certaines choses que je voulais essayer cette année, mais que nous n'avons pas faites - alors qu'eux, oui. Il y avait donc quelques possibilités d'amélioration technique dont je pensais toujours qu'elles fonctionneraient. C'était bien d'avoir ces confirmations", a raconté Debise. "J'avais deux motos à disposition. L'équipe voulait tester un autre moteur ainsi que sur le renvoi. C'était intéressant de recueillir les premières impressions avec la moto, de communiquer avec l'équipe, de voir si nous nous entendions bien, de voir si la moto me plaisait, avec ses caractéristiques de moteur et tout ça. Et franchement, la moto me plaît plutôt bien".

Bien que le GMT94 et Evan Bros utilisent la Yamaha R6, il existe des différences considérables entre les motos.

"Ce n'est pas facile de passer à une autre R6, qui est différente. Je pense que c'est même plus compliqué que de changer complètement de moto", a déclaré le cinquième du championnat du monde. "Les moteurs sont travaillés de manière intensive, ce qui fait que les caractéristiques peuvent être très différentes. Je ne m'attendais pas à une si grande différence. On dit qu'un moteur Supersport n'a pas de couple, mais c'est le cas !"