Il quinto classificato ai Campionati del Mondo Valentin Debise è ancora senza squadra per il 2024

Valentin Debise ha disputato una solida stagione da esordiente nel Campionato del Mondo Supersport, conquistando il quinto posto nel Campionato del Mondo e il secondo posto tra i piloti Yamaha. Il francese spera in un contratto per il 2024 con la Evan Bros Yamaha, per la quale ha effettuato il test a Jerez.

Valentin Debise ha fatto la sua prima apparizione nel Campionato del Mondo Supersport nel 2012 ad Assen, ma è stato solo quest'anno che il 31enne ha corso un'intera stagione nella categoria centrale del campionato mondiale di produzione. Nella gara di casa a Magny-Cours, il francese ha ottenuto il suo primo podio con un terzo e un secondo posto. Con una serie di primi cinque risultati, si è assicurato il quinto posto nella classifica generale con 181 punti.

Debise ha corso per il team francese Yamaha GMT94, ma nonostante una buona stagione da rookie, la collaborazione si è conclusa con il finale di stagione a Jerez. Nei test di Jerez, si è seduto sulla R6 di Evan Bros, uno dei team supersport di maggior successo degli ultimi anni. Tuttavia, resta da vedere se sarà presente nel 2024. Dei primi sei classificati di quest'anno, solo Debise non ha ancora un contratto.

"Ci sono molte squadre con cui ho parlato o con cui sono ancora in trattativa. La prima opzione che avevo in mente era la GMT. Purtroppo non siamo andati d'accordo, quindi il mio obiettivo principale ora è quello di correre con il team Evan Bros", ha detto Debise a Paddock-GP. "Ho fatto un test con loro dopo Jerez. Questo ha confermato la mia decisione di correre con loro il prossimo anno. Il test è andato abbastanza bene. È stato bello perché ho trascorso il lunedì e il martedì in pista con la squadra".

Evan Bros ha vinto il Campionato del Mondo Supersport con Randy Krummenacher (2019) e Andrea Locatelli (2020) e si è classificato secondo in classifica generale con Steven Odendaal (2021) e Lorenzo Baldassarri (2022). L'assetto tecnico della squadra italiana è esemplare.

"C'erano alcune cose che avrei voluto provare quest'anno, ma non l'abbiamo fatto, mentre loro l'hanno fatto. Quindi c'erano alcuni miglioramenti tecnici che ho sempre pensato avrebbero funzionato. È stato bello avere queste conferme", ha detto Debise. "Avevo due moto a disposizione. Il team voleva testare un motore diverso e la deviazione. È stato interessante avere le prime impressioni con la moto, comunicare con la squadra, vedere se andiamo d'accordo, capire se la moto mi piace, con le sue caratteristiche del motore e tutto il resto. E francamente la moto mi piace molto".

Sebbene GMT94 ed Evan Bros utilizzino la Yamaha R6, ci sono differenze significative tra le moto.

"Non è facile passare a un'altra R6, che è diversa. Penso che sia ancora più complicato che cambiare completamente la moto", ha detto il quinto pilota del Campionato del Mondo. "I motori vengono lavorati intensamente, quindi le caratteristiche possono cambiare molto. Non mi aspettavo una differenza così grande. Si dice che un motore supersportivo non abbia coppia, ma è così!".