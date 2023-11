Valentin Debise, quinto classificado no Campeonato do Mundo, continua sem equipa para 2024

Valentin Debise fez uma sólida época de estreia no Campeonato do Mundo de Supersport, sendo o quinto no Campeonato do Mundo e o segundo melhor piloto Yamaha. O francês está à espera de um contrato com a Evan Bros Yamaha para 2024, para quem testou em Jerez.

Valentin Debise fez a sua primeira aparição no Campeonato do Mundo de Supersport em 2012, em Assen, mas só este ano é que o piloto de 31 anos fez uma época completa na categoria intermédia do campeonato do mundo de produção. Na sua corrida caseira em Magny-Cours, o francês alcançou os seus primeiros lugares no pódio em terceiro e segundo lugar. Com uma série de resultados entre os cinco primeiros, garantiu o quinto lugar na classificação geral com 181 pontos.

Debise correu pela equipa francesa Yamaha GMT94, mas apesar de uma boa época de estreia, a parceria terminou no final da época em Jerez. No teste de Jerez, sentou-se na R6 da Evan Bros, uma das mais bem sucedidas equipas de supersport dos últimos anos. No entanto, ainda não se sabe se ele estará presente em 2024. Dos seis primeiros classificados deste ano, apenas Debise ainda não tem contrato.

"Há uma série de equipas com as quais falei ou com as quais ainda estou em conversações. A primeira opção que eu tinha em mente era o GMT. Infelizmente não nos entendemos muito bem, por isso o meu principal objetivo agora é correr com a equipa Evan Bros", disse Debise ao Paddock-GP. "Testei com eles depois de Jerez. Isso confirmou a minha decisão de correr com eles no próximo ano. O teste correu muito bem. Foi bom porque passei a segunda e a terça-feira na pista com a equipa."

A Evan Bros venceu o Campeonato do Mundo de Supersport com Randy Krummenacher (2019) e Andrea Locatelli (2020) e terminou em segundo lugar na geral com Steven Odendaal (2021) e Lorenzo Baldassarri (2022). O equipamento técnico da equipa italiana é exemplar.

"Havia algumas coisas que eu queria experimentar este ano, mas não o fizemos - mas eles fizeram-no. Portanto, houve algumas melhorias técnicas que sempre pensei que iriam resultar. Foi bom ter essas confirmações", disse Debise. "Tinha duas motas à minha disposição. A equipa queria testar um motor diferente, bem como a deflexão. Foi interessante ter as primeiras impressões com a moto, a comunicação com a equipa, ver se nos damos bem, ver se gosto da moto, com as suas características de motor e tudo isso. E, francamente, gosto bastante da mota".

Embora a GMT94 e a Evan Bros utilizem a Yamaha R6, existem diferenças significativas entre as motos.

"Não é fácil mudar para outra R6, que é diferente. Penso que é ainda mais complicado do que mudar completamente de mota," disse o quinto classificado no Campeonato do Mundo. "Os motores são trabalhados intensivamente, pelo que as características podem mudar muito. Não estava à espera de uma diferença tão grande. Dizem que um motor de supersport não tem binário - mas tem!"