Fixe : Stefano Manzi aussi en 2024 avec Ten Kate et Yamaha

Après sept ans, Stefano Manzi n'a pas trouvé d'équipe dans le paddock GP et a donc rejoint Triumph pour le championnat du monde Supersport 2022. Avec de bonnes performances (1 victoire, 5 podiums), l'Italien a attiré l'attention de Ten Kate Yamaha, qui cherchait un successeur adéquat au double champion du monde Dominique Aegerter, qui est passé en catégorie Superbike.

Avec quatre victoires, onze deuxièmes places et deux troisièmes places, Manzi n'a pas déçu, mais avec un total impressionnant de 408 points au championnat du monde, il ne s'est classé 'que' deuxième au classement général derrière le pilote Ducati dominant Nicolò Bulega.

Depuis Magny-Cours, Ten Kate, Yamaha et Manzi étaient déjà d'accord pour continuer ensemble dans le championnat du monde Supersport 2024(SPEEDWEEK.com en a parlé le 4 octobre). Comme Bulega passe au championnat du monde Superbike, Manzi est considéré comme le favori.

Il y a quelques minutes, la prolongation du contrat a été officialisée. Fait inhabituel en Supersport : Manzi n'est plus sous contrat avec Ten Kate, mais directement avec Yamaha ! "Après ce que Stefano a montré cette année, nous sommes heureux de lui proposer un contrat avec Yamaha Motor Europe, en tant que notre figure de proue dans la catégorie Supersport au sein de la structure expérimentée et professionnelle de Ten Kate Racing. De notre côté, il peut être sûr que nous ferons tout pour qu'il puisse se battre pour le titre en 2024", a déclaré Andrea Dosoli, directeur de la compétition chez Yamaha. "En le prolongeant d'une année supplémentaire, nous voulons capitaliser sur l'expérience acquise et réitérer notre attaque en tête du championnat WorldSSP".

Pour Manzi, ce contrat d'usine est une récompense et un indice que Yamaha prévoit de travailler avec lui à plus long terme. "Je suis heureux et fier d'être un pilote officiel Yamaha. Cela n'a rien d'évident et cela fait vraiment du bien de prolonger le partenariat", sait l'Italien. "Nous devrons travailler très dur pour atteindre les résultats ambitieux que nous nous sommes fixés. Je suis persuadé que nous y parviendrons si nous continuons à travailler de manière aussi positive que cette année".