Fisso: Stefano Manzi anche con Ten Kate e Yamaha nel 2024

Dopo sette anni, Stefano Manzi non è riuscito a trovare una squadra nel paddock dei GP ed è quindi passato alla Triumph nel Campionato del Mondo Supersport 2022. Con buone prestazioni (1 vittoria, 5 podi), l'italiano ha attirato l'attenzione del Ten Kate Yamaha, che cercava un adeguato successore del due volte campione del mondo Dominique Aegerter, promosso alla categoria Superbike.

Con quattro vittorie, undici secondi posti e due terzi posti, Manzi non ha deluso le aspettative, ma con ben 408 punti nel campionato mondiale è riuscito a conquistare solo il secondo posto nella classifica generale, dietro al dominante pilota Ducati Nicolò Bulega.

Ten Kate, Yamaha e Manzi avevano concordato già da Magny-Cours di voler continuare insieme nel Campionato del Mondo Supersport 2024(SPEEDWEEK.com ne ha parlato il 4 ottobre). Poiché Bulega si trasferirà nel campionato mondiale Superbike, Manzi è considerato il favorito.

Il prolungamento del contratto è stato ufficializzato pochi minuti fa. Cosa insolita per la Supersport: Manzi non è più sotto contratto con Ten Kate, ma direttamente con la Yamaha! "Dopo quello che Stefano ha dimostrato quest'anno, siamo felici di potergli offrire un contratto con Yamaha Motor Europe come nostra figura di riferimento nella categoria Supersport all'interno della struttura esperta e professionale di Ten Kate Racing. Da parte nostra, può essere certo che faremo tutto il possibile per assicurargli la possibilità di lottare per il titolo nel 2024", ha spiegato Andrea Dosoli, Head of Racing di Yamaha. "Con il prolungamento per un altro anno, vogliamo capitalizzare l'esperienza acquisita e ripetere l'attacco ai vertici del campionato WorldSSP".

Per Manzi, il contratto di lavoro è un onore e un'indicazione che la Yamaha ha dei piani a lungo termine per lui. "Sono felice e orgoglioso di essere un pilota ufficiale Yamaha. Non è una cosa da dare per scontata ed è una bella sensazione prolungare la collaborazione", ha detto l'italiano. "Dovremo lavorare molto duramente per raggiungere i nostri ambiziosi risultati. Sono fiducioso che potremo farlo se continueremo a lavorare in modo positivo come abbiamo fatto quest'anno".