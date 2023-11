Fixo: Stefano Manzi também com a Ten Kate e a Yamaha em 2024

Os leitores regulares da SPEEDWEEK.com sabem desde o início de outubro que a Ten Kate vai continuar a sua colaboração com Stefano Manzi no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 - mas como piloto da Yamaha!

Depois de sete anos, Stefano Manzi não conseguiu encontrar uma equipa no paddock de GP e, posteriormente, mudou para a Triumph no Campeonato do Mundo de Supersport de 2022. Com boas prestações (1 vitória, 5 pódios), o italiano chamou a atenção da Ten Kate Yamaha, que procurava um sucessor adequado para o bicampeão mundial Dominique Aegerter, que foi promovido à categoria de Superbike.

Com quatro vitórias, onze segundos lugares e dois terceiros lugares, Manzi não desiludiu, mas com uns impressionantes 408 pontos no campeonato do mundo, "apenas" conseguiu o segundo lugar na classificação geral, atrás do dominante piloto da Ducati Nicolò Bulega.

A Ten Kate, a Yamaha e Manzi já tinham acordado desde Magny-Cours que queriam continuar juntos no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024(a SPEEDWEEK.com noticiou este facto a 4 de outubro). Como Bulega está a mudar para o Campeonato do Mundo de Superbike, Manzi é considerado o favorito.

A extensão do contrato foi oficializada há poucos minutos. Incomum para a Supersport: Manzi já não está sob contrato com a Ten Kate, mas diretamente com a Yamaha! "Depois do que o Stefano mostrou este ano, estamos muito satisfeitos por podermos oferecer-lhe um contrato com a Yamaha Motor Europe como nossa figura de proa na categoria Supersport dentro da estrutura experiente e profissional da Ten Kate Racing. Do nosso lado, ele pode ter a certeza de que faremos tudo o que pudermos para garantir que ele possa lutar pelo título em 2024", explicou o Diretor de Corridas da Yamaha, Andrea Dosoli. "Com a extensão por mais um ano, queremos capitalizar a experiência que ganhámos e repetir o ataque ao topo do campeonato WorldSSP."

Para Manzi, o contrato de trabalho é uma honra e uma indicação de que a Yamaha tem planos a longo prazo para ele. "Estou feliz e orgulhoso por ser um piloto oficial da Yamaha. Isto não é algo para ser tomado como garantido e é muito bom prolongar a parceria", disse o italiano. "Vamos ter de trabalhar muito para alcançar os nossos ambiciosos resultados. Estou confiante que o podemos fazer se continuarmos a trabalhar de forma tão positiva como fizemos este ano."