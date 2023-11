SSP 2024: Cómo se posiciona el segundo equipo de MV Agusta

La presentación del equipo MotoZoo Me Air Racing tuvo lugar en el stand oficial del Campeonato del Mundo de Superbike. El equipo de Fabio Uccelli entró en el Campeonato del Mundo de Supersport con Kawasaki en 2021 y cambiará a MV Agusta en 2024. Por primera vez, un segundo equipo permanente utilizará la competitiva F3 800.

Con Federico Caricasulo, MotoZoo se alineará por primera vez con un piloto de primer nivel. El segundo piloto es el australiano Luke Power, que ya corrió para el equipo en 2023. "Entramos en la nueva temporada con una mezcla de innovaciones emocionantes y puntos fuertes consolidados. Lo más destacado es la presencia de la reconocida marca MV Agusta con la impresionante F3 800 RR y el talentoso piloto Federico Caricasulo", dijo Uccelli. "Además, contamos con una estructura fiable, competitiva y profesional, un piloto como Luke Power y nuestros patrocinadores, especialmente nuestro patrocinador principal Me Air, que han mostrado una confianza inquebrantable en nuestro proyecto."

Me Air es una mediana empresa que desarrolla y distribuye sistemas de ventilación, refrigeración y extracción de aire.

Como equipo italiano con una moto y un piloto italianos, MotoZoo eligió acertadamente los colores nacionales rojo, blanco y verde para el diseño de la MV Agusta. Sin embargo, el primer test no tendrá lugar hasta enero. El equipo contará con el apoyo técnico de MV Agusta Reparto Corse, para el que pilotará Marcel Schrötter: "El tiempo de preparación es limitado, ya que sólo podemos probar las motos en enero y la temporada empieza a finales de febrero en Australia", afirma Uccelli. "No obstante, estamos deseando salir a la pista y arrancar los motores. Nuestras miras están firmemente puestas en la próxima temporada, porque queremos estar justo al frente del campeonato del mundo."

El responsable de los resultados será el piloto Caricasulo. El italiano ganó seis carreras con Yamaha entre 2017 y 2019 y una con Ducati el año pasado en la cita de Indonesia. Sin embargo, el piloto de 27 años es un piloto sensible que necesita el entorno adecuado para rendir al máximo: "Estoy absolutamente encantado con esta nueva aventura. La moto es fantástica y la pintura es excepcional. Estoy seguro de que seremos increíblemente rápidos y podremos competir en lo más alto del campeonato", declaró un motivado Caricasulo. "Por supuesto, estoy impaciente por salir a la pista. Ni yo ni el equipo conocemos la moto, así que tenemos mucho trabajo por delante. He tenido la oportunidad de competir con la MV en la pista este año y he visto una moto extremadamente competitiva que tiene un potencial inmenso."