SSP 2024 : Voici la composition de la deuxième équipe MV Agusta

La présentation de l'équipe MotoZoo Me Air Racing a eu lieu sur le stand officiel du championnat du monde Superbike. L'équipe de Fabio Uccelli a fait son entrée dans le championnat du monde Supersport en 2021 avec Kawasaki, le passage à MV Agusta se fera pour 2024. C'est donc la première fois qu'une deuxième équipe permanente utilise la F3 800 compétitive.

Avec Federico Caricasulo, MotoZoo se présente pour la première fois avec un pilote de haut niveau. Le deuxième pilote est l'Australien Luke Power, qui a déjà couru pour l'équipe en 2023. "Pour cette nouvelle saison, nous nous présentons avec un mélange de nouveautés passionnantes et de points forts consolidés. Les points forts sont la présence de la prestigieuse marque MV Agusta avec l'impressionnante F3 800 RR et le talentueux pilote Federico Caricasulo", a déclaré Uccelli. "Pour cela, nous disposons d'une structure fiable, compétitive et professionnelle, d'un pilote comme Luke Power et de nos sponsors, en particulier notre sponsor principal Me Air, qui ont tous montré une confiance inébranlable dans notre projet".

Me Air est une entreprise de taille moyenne qui développe et commercialise des systèmes de ventilation, de refroidissement et d'extraction d'air.

En tant qu'équipe italienne avec une moto et des pilotes italiens, MotoZoo a choisi de manière appropriée les couleurs nationales rouge, blanc et vert pour le design de la MV Agusta. Le premier test n'aura toutefois lieu qu'en janvier. L'équipe bénéficiera du soutien technique de MV Agusta Reparto Corse, pour lequel Marcel Schrötter est engagé : "Le temps de préparation est limité, car nous ne pouvons tester les motos qu'en janvier et la saison commence déjà fin février en Australie", sait Uccelli. "Néanmoins, nous sommes impatients de prendre la piste et de démarrer les moteurs. Notre regard est résolument tourné vers la saison à venir, car nous voulons être en tête du championnat du monde".

C'est la figure de proue Caricasulo qui doit assurer les résultats. L'Italien a remporté six courses avec Yamaha entre 2017 et 2019, ainsi qu'une course avec Ducati l'an dernier lors du meeting indonésien. Le pilote de 27 ans est cependant un pilote sensible qui a besoin de l'environnement adéquat pour pouvoir montrer des performances de pointe : "Je suis absolument ravi de cette nouvelle aventure. La moto est superbe et la peinture est excellente. Je suis persuadé que nous serons incroyablement rapides et que nous pourrons jouer les premiers rôles dans le championnat", a déclaré Caricasulo, très motivé. "Bien sûr, je suis impatient de prendre la piste. Ni moi ni l'équipe ne connaissons la moto, il y a donc beaucoup de travail devant nous. J'ai eu l'occasion de me mesurer à la MV sur la piste cette année et j'ai vu une moto extrêmement compétitive qui a un immense potentiel".