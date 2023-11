SSP 2024: come si sta posizionando il secondo team MV Agusta

La presentazione del team MotoZoo Me Air Racing si è svolta presso lo stand ufficiale del Campionato Mondiale Superbike. Il team di Fabio Uccelli è entrato nel Campionato mondiale Supersport con Kawasaki nel 2021 e passerà a MV Agusta nel 2024. Per la prima volta, un secondo team permanente utilizzerà la competitiva F3 800.

Con Federico Caricasulo, MotoZoo si schiererà per la prima volta con un pilota di punta. Il secondo pilota è l'australiano Luke Power, che ha già corso per la squadra nel 2023. "Ci affacciamo alla nuova stagione con un mix di entusiasmanti novità e punti di forza consolidati. I punti di forza sono la presenza del rinomato marchio MV Agusta con l'impressionante F3 800 RR e il talentuoso pilota Federico Caricasulo", ha dichiarato Uccelli. "Inoltre, abbiamo una struttura affidabile, competitiva e professionale, un pilota come Luke Power e i nostri sponsor, in particolare il nostro main sponsor Me Air, che hanno tutti dimostrato una fiducia incrollabile nel nostro progetto".

Me Air è un'azienda di medie dimensioni che sviluppa e distribuisce sistemi di ventilazione, raffreddamento ed estrazione dell'aria.

Essendo un team italiano con una moto e un pilota italiani, MotoZoo ha scelto opportunamente i colori nazionali rosso, bianco e verde per il design della MV Agusta. Tuttavia, il primo test non avrà luogo prima di gennaio. Il team riceverà il supporto tecnico di MV Agusta Reparto Corse, per il quale correrà Marcel Schrötter. "Il tempo per la preparazione è limitato, dato che possiamo provare le moto solo a gennaio e la stagione inizia a fine febbraio in Australia", dice Uccelli. "Tuttavia, non vediamo l'ora di scendere in pista e di accendere i motori. Il nostro obiettivo è la prossima stagione, perché vogliamo essere in testa al campionato mondiale".

La figura di Caricasulo sarà responsabile dei risultati. L'italiano ha vinto sei gare con la Yamaha tra il 2017 e il 2019 e una gara con la Ducati l'anno scorso al meeting in Indonesia. Tuttavia, il 27enne è un pilota sensibile che ha bisogno dell'ambiente giusto per rendere al meglio: "Sono assolutamente entusiasta di questa nuova avventura. La moto è fantastica e la verniciatura è eccezionale. Sono sicuro che saremo incredibilmente veloci e che potremo competere ai vertici del campionato", ha dichiarato un motivato Caricasulo. "Naturalmente non vedo l'ora di scendere in pista. Né io né la squadra conosciamo la moto, quindi ci aspetta molto lavoro. Quest'anno ho avuto l'opportunità di correre contro la MV in pista e ho visto una moto estremamente competitiva che ha un potenziale immenso".