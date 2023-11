SSP 2024: Como se posiciona a segunda equipa MV Agusta

No Campeonato do Mundo de Supersport de 2024, veremos uma segunda equipa com a bela MV Agusta F3 800. A MotoZoo Racing apresentou o design e os seus pilotos no salão de motos EICMA.

A apresentação da equipa MotoZoo Me Air Racing teve lugar no stand oficial do Campeonato do Mundo de Superbike. A equipa de Fabio Uccelli entrou no Campeonato do Mundo de Supersport com a Kawasaki em 2021 e mudará para a MV Agusta em 2024. Pela primeira vez, uma segunda equipa permanente utilizará a competitiva F3 800.

Com Federico Caricasulo, a MotoZoo vai alinhar com um piloto de topo pela primeira vez. O segundo piloto é o australiano Luke Power, que já correu pela equipa em 2023. "Estamos a entrar na nova temporada com uma mistura de inovações emocionantes e forças consolidadas. Os destaques são a presença da renomada marca MV Agusta com a impressionante F3 800 RR e o talentoso piloto Federico Caricasulo", disse Uccelli. "Além disso, temos uma estrutura fiável, competitiva e profissional, um piloto como Luke Power e os nossos patrocinadores, especialmente o nosso principal patrocinador Me Air, que demonstraram uma confiança inabalável no nosso projeto."

A Me Air é uma empresa de média dimensão que desenvolve e distribui sistemas de ventilação, refrigeração e extração de ar.

Como uma equipa italiana com uma moto e um piloto italianos, a MotoZoo escolheu apropriadamente as cores nacionais vermelho, branco e verde para o design da MV Agusta. No entanto, o primeiro teste só terá lugar em janeiro. A equipa vai receber apoio técnico da MV Agusta Reparto Corse, para a qual Marcel Schrötter vai correr. "O tempo de preparação é limitado, uma vez que só podemos testar as motos em janeiro e a época começa no final de fevereiro na Austrália," diz Uccelli. "No entanto, estamos ansiosos por ir para a pista e ligar os motores. Os nossos olhos estão firmemente postos na próxima época, porque queremos estar na frente do campeonato do mundo."

Caricasulo será o responsável pelos resultados. O italiano venceu seis corridas com a Yamaha entre 2017 e 2019 e uma corrida com a Ducati no ano passado no encontro na Indonésia. No entanto, o piloto de 27 anos é um piloto sensível que precisa do ambiente certo para dar o seu melhor: "Estou absolutamente entusiasmado com esta nova aventura. A moto é óptima e a pintura é excelente. Estou confiante de que seremos incrivelmente rápidos e que poderemos competir no topo do campeonato", disse um motivado Caricasulo. "Claro que mal posso esperar para entrar em pista. Nem eu nem a equipa conhecemos a moto, por isso temos muito trabalho pela frente. Tive a oportunidade de correr contra a MV na pista este ano e vi uma moto extremamente competitiva e com imenso potencial."