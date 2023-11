ProDina Kawasaki convaincu : l'ex-pilote BMW est la bonne personne

Gabriele Giannini s'était fait un nom en remportant deux fois le Trophée national. Cette série se déroule dans le cadre de la série italienne et n'est pas réservée aux amateurs. Des motos telles que l'Aprilia RSV4 actuelle et la Ducati V4S - c'est-à-dire de plus de 1000 cm3 - y sont admises, et le champ de participants est un mélange de pilotes en devenir et de coureurs expérimentés - des noms connus en championnat du monde sont par exemple Niccolò Canepa, Christian Gamarino ou Lorenzo Lanzi.

Après la saison 2021, Giannini est passé directement d'une Kawasaki Ninja 400 à une Superbike de BMW. Avec la M1000RR, le jeune homme de 21 ans a remporté le National Trophy deux années de suite.

De manière surprenante, Giannini est apparu en tant que pilote invité lors de la finale de la saison du championnat du monde Supersport à Jerez sur une Kawasaki ZX-6R. Sans test préalable, il s'est classé 20e sur la grille de départ, a chuté lors de la première course et a été victime d'une panne lors de la deuxième course. Mais le manager de l'équipe ProDina, Riccardo Drisaldi, a été convaincu par Giannini et l'a engagé pour les événements européens du Championnat du monde Supersport 2024 : "Gabriele a fait preuve de passion et de talent, et nous sommes convaincus que son énergie et sa ténacité seront un atout majeur pour l'équipe ProDina", a déclaré Drisaldi.

Pour Giannini, il s'agit de sa première saison dans un championnat du monde. "Je suis très heureux d'entreprendre ce voyage avec l'équipe ProDina. Nous allons faire de gros efforts pendant l'hiver pour être compétitifs", a assuré l'Italien.