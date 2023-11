ProDina Kawasaki ha convinto: l'ex pilota BMW è l'uomo giusto per questo lavoro

Gabriele Giannini si era fatto un nome come vincitore per due volte del Trofeo Nazionale. Questa serie si svolge nell'ambito della serie italiana e non è riservata ai dilettanti. Qui sono ammesse moto come l'attuale Aprilia RSV4 e la Ducati V4S, cioè con cilindrata superiore a 1000 cc, e la schiera dei partecipanti è un mix di piloti emergenti ed esperti: tra i nomi noti per i campionati mondiali ci sono Niccolò Canepa, Christian Gamarino e Lorenzo Lanzi.

Giannini è passato direttamente da una Kawasaki Ninja 400 a una BMW superbike dopo la stagione 2021. Il 21enne ha vinto il National Trophy per due anni consecutivi con la M1000RR.

Giannini ha fatto un'apparizione a sorpresa come guest star al finale di stagione del Campionato Mondiale Supersport a Jerez su una Kawasaki ZX-6R. Senza aver effettuato test preliminari, si è piazzato 20° in griglia, è caduto nella prima gara e si è ritirato per un difetto nella seconda. Tuttavia, il team manager di ProDina Riccardo Drisaldi è stato convinto da Giannini e lo ha ingaggiato per gli eventi europei del Campionato del Mondo Supersport 2024. "Gabriele ha dimostrato passione e talento e siamo convinti che la sua energia e la sua tenacia saranno una grande risorsa per il team ProDina", ha detto Drisaldi.

Per Giannini si tratta della prima stagione in un campionato mondiale. "Sono molto felice di iniziare questo viaggio con il team ProDina. Lavoreremo duramente durante l'inverno per essere competitivi", ha assicurato l'italiano.