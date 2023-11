ProDina Kawasaki convencida: O ex-piloto da BMW é o homem certo para o trabalho

A estreia como convidado de Gabriele Giannini com a ProDina Kawasaki na final de Supersport em Jerez foi apenas o começo. O antigo piloto da BMW vai participar em todos os encontros europeus com a ZX-6R em 2024.

Gabriele Giannini tinha-se distinguido como vencedor por duas vezes do Troféu Nacional. Esta série realiza-se no âmbito da série italiana e não é para amadores. Motos como a atual Aprilia RSV4 e a Ducati V4S - ou seja, com mais de 1000cc - são permitidas aqui, e o campo de participantes é uma mistura de pilotos em ascensão e pilotos experientes - nomes conhecidos dos campeonatos mundiais incluem Niccolò Canepa, Christian Gamarino e Lorenzo Lanzi.

Giannini mudou diretamente de uma Kawasaki Ninja 400 para uma superbike BMW após a temporada de 2021. O jovem de 21 anos venceu o Troféu Nacional dois anos seguidos com o M1000RR.

Giannini fez uma aparição surpresa como titular convidado no final da temporada do Campeonato Mundial de Supersport em Jerez em uma Kawasaki ZX-6R. Sem testes prévios, terminou em 20º lugar na grelha, caiu na primeira corrida e retirou-se com um defeito na segunda corrida. No entanto, o chefe de equipa da ProDina, Riccardo Drisaldi, ficou convencido com Giannini e inscreveu-o nas provas europeias do Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. "Gabriele demonstrou paixão e talento e estamos convencidos de que a sua energia e tenacidade serão um grande trunfo para a equipa ProDina", afirmou Drisaldi.

Esta é a primeira época de Giannini num campeonato do mundo. "Estou muito feliz por começar esta jornada com a equipa ProDina. Vamos trabalhar arduamente durante o inverno para sermos competitivos", garantiu o italiano.