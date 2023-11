Oli Bayliss en el Campeonato del Mundo SSP 2024: "Aún hay que aclararlo"

Oli Bayliss debutó en el Campeonato del Mundo de Supersport con Barni Ducati en 2022; este año, el hijo del tres veces Campeón del Mundo de Superbike Troy Bayliss pasó por el equipo de Davide Giugliano. El hecho de que el piloto de 20 años sólo sumara 26 puntos y terminara la temporada en 21ª posición se debió a una lesión de hombro de larga duración: sólo se alineó en la parrilla en 11 de las 24 carreras.

En su reaparición en el final de temporada en Jerez, Bayliss no consiguió ningún punto en el campeonato, terminando 18º en ambas carreras. "Estaba claro que Jerez iba a ser difícil. El tiempo estimado de recuperación era de tres a seis meses y sólo habían pasado tres meses. Pero me sentí bien sobre la moto y fue bonito terminar la temporada con el equipo", explicó el piloto de Ducati. "Las dos primeras citas fueron bien, luego me rompí el pie en Assen y tuve que perderme un fin de semana. Luego las cosas empezaron a ir mejor y hubo un paso adelante que me hizo confiar en estar entre los ocho primeros. Pero luego tuve una mala caída en Donington, donde me lesioné el hombro. No imaginaba que el año sería así".

Davide Giugliano es un antiguo compañero de equipo de Troy Bayliss. El italiano aún no ha fichado a ningún piloto para 2024, pero el plan es continuar con Oli.

"Todo parece indicar que seguiremos juntos, aunque todavía hay que aclarar algunas cosas. Pero eso sucederá y estoy deseando pasar otra temporada con Davide y su equipo", reveló Oli. "Soy absolutamente optimista y creo que mejoraremos. Ya no me pongo objetivos para 2024: cada vez que lo he hecho, algo ha salido mal. Simplemente saldremos a la pista y estoy seguro de que lo haremos bien".

Bayliss prosiguió: "Pasaré el invierno en Australia y seguiré trabajando en la rehabilitación de mi hombro para estar listo para 2024. Me entrenaré sin descanso. Ya sea con mi bicicleta de entrenamiento V2 o con una pista plana. Haremos pruebas a finales de enero y luego el inicio de la temporada en Phillip Island ya está en el programa."