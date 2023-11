Oli Bayliss en championnat du monde SSP 2024 : "Encore besoin de clarification".

C'est avec Barni Ducati qu'Oli Bayliss a fait ses débuts dans le championnat du monde Supersport en 2022. Cette année, le fils du triple champion du monde de Superbike Troy Bayliss a passé son temps dans l'équipe de Davide Giugliano. Si le jeune homme de 20 ans n'a pu marquer que 26 points et a terminé la saison à la 21e place, c'est à cause d'une longue blessure à l'épaule - il n'a été sur la grille de départ que lors de 11 des 24 courses.

Lors de son retour à la finale de la saison à Jerez, Bayliss, 18e à chaque fois, n'a pas réussi à marquer de points au championnat du monde. "Il était clair que Jerez serait difficile. La période de récupération était estimée entre trois et six mois, et il ne s'était écoulé que trois mois. Mais je me sentais bien sur la moto et c'était agréable de terminer la saison avec l'équipe", a expliqué le pilote Ducati. "Les deux premiers meetings se sont bien passés, puis je me suis cassé le pied à Assen et j'ai dû faire l'impasse sur un week-end. Ensuite, les choses ont commencé à aller mieux et il y a eu ce pas en avant qui m'a rendu confiant pour le top 8. Mais ensuite, il y a eu cette mauvaise chute à Donington, où je me suis blessé à l'épaule. Ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé l'année".

Davide Giugliano est un ancien coéquipier de Troy Bayliss. Pour 2024, l'Italien n'a pas encore engagé de pilote, c'est avec Oli que les choses devraient se poursuivre.

"Tout semble indiquer que nous allons continuer ensemble, même s'il y a encore besoin de clarifier certains points. Mais c'est ce qui va se passer et je suis impatient de passer une autre saison avec Davide et son équipe", a révélé Oli. "Je suis absolument optimiste et je pense que nous serons meilleurs. Je ne me fixe plus d'objectifs pour 2024 - à chaque fois que je l'ai fait, quelque chose s'est mal passé. Nous allons simplement aller sur la piste et je suis sûr que nous allons bien nous en sortir".

Bayliss poursuit : "Je vais passer l'hiver en Australie et continuer à travailler sur la rééducation de mon épaule afin d'être prêt pour 2024. Je vais m'entraîner sans relâche. Soit avec mon vélo d'entraînement V2, soit avec un flat-track. Fin janvier, nous ferons des tests et ensuite, il y aura déjà le début de la saison à Phillip Island".