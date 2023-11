Oli Bayliss nel Campionato del Mondo SSP 2024: "Servono ancora chiarimenti"

Dopo due anni nel Campionato del Mondo Supersport, il bottino di Oliver Bayliss è piuttosto modesto per vari motivi. Tuttavia, l'australiano ha quasi raggiunto un accordo con il team Ducati di Davide Giugliano per il 2024.

Oli Bayliss ha debuttato nel campionato mondiale Supersport con la Barni Ducati nel 2022; quest'anno, il figlio del tre volte campione del mondo Superbike Troy Bayliss ha trascorso la stagione con la squadra di Davide Giugliano. Il fatto che il 20enne abbia ottenuto solo 26 punti e abbia concluso la stagione al 21° posto è stato dovuto a un lungo infortunio alla spalla - si è schierato in griglia solo in 11 delle 24 gare.

Al suo ritorno in pista nel finale di stagione a Jerez, Bayliss non è riuscito a conquistare alcun punto in campionato, finendo 18° in entrambe le gare. "Era chiaro che Jerez sarebbe stato difficile. Il tempo di recupero previsto era di tre-sei mesi e ne erano passati solo tre. Ma mi sentivo bene sulla moto ed è stato bello finire la stagione con la squadra", ha spiegato il pilota della Ducati. "I primi due incontri sono andati bene, poi mi sono rotto il piede ad Assen e ho dovuto saltare un weekend. Poi le cose hanno iniziato ad andare meglio e c'è stato un passo in avanti che mi ha reso fiducioso per i primi otto posti. Ma poi c'è stato un brutto incidente a Donington, dove mi sono infortunato alla spalla. Non immaginavo che l'anno sarebbe stato così".

Davide Giugliano è un ex compagno di squadra di Troy Bayliss. L'italiano non ha ancora firmato un pilota per il 2024, ma il piano è di continuare con Oli.

"Sembra che continueremo insieme, anche se c'è ancora bisogno di un chiarimento. Ma questo accadrà e non vedo l'ora di trascorrere un'altra stagione con Davide e la sua squadra", ha rivelato Oli. "Sono assolutamente ottimista sul fatto che miglioreremo. Non mi pongo più obiettivi per il 2024: ogni volta che l'ho fatto, qualcosa è andato storto. Andremo semplicemente in pista e sono sicuro che faremo bene".

Bayliss ha continuato: "Trascorrerò l'inverno in Australia e continuerò a lavorare sulla riabilitazione della spalla per essere pronto per il 2024. Mi allenerò senza sosta. Sia con la mia bici da allenamento V2 che con una pista piana. Faremo dei test a fine gennaio e poi è già in programma l'apertura della stagione a Phillip Island".