Oli Bayliss no Campeonato do Mundo SSP 2024: "Ainda preciso de esclarecimentos

Depois de dois anos no Campeonato do Mundo de Supersport, Oliver Bayliss tem um palmarés bastante modesto por várias razões. No entanto, o australiano quase chegou a um acordo com a equipa Ducati de Davide Giugliano para 2024.

Oli Bayliss fez a sua estreia no Campeonato do Mundo de Supersport com a Barni Ducati em 2022; este ano, o filho do tricampeão do mundo de Superbike Troy Bayliss passou pela equipa de Davide Giugliano. O facto de o jovem de 20 anos ter apenas marcado 26 pontos e terminado a época em 21º lugar deveu-se a uma lesão prolongada no ombro - apenas alinhou na grelha em 11 das 24 corridas.

No seu regresso ao final da época em Jerez, Bayliss não conseguiu marcar quaisquer pontos no campeonato, terminando em 18º lugar em ambas as corridas. "Era evidente que Jerez seria difícil. O tempo de recuperação estimado era de três a seis meses e só tinham passado três meses. Mas senti-me bem na moto e foi bom terminar a época com a equipa", explicou o piloto da Ducati. "Os dois primeiros encontros correram bem, mas depois parti o pé em Assen e tive de perder um fim de semana. Depois as coisas começaram a correr melhor e houve um passo em frente que me deixou confiante para ficar entre os oito primeiros. Mas depois houve um acidente grave em Donington, onde magoei o ombro. Não imaginava que o ano fosse ser assim".

Davide Giugliano é um antigo companheiro de equipa de Troy Bayliss. O italiano ainda não contratou um piloto para 2024, mas o plano é continuar com Oli.

"Tudo indica que vamos continuar juntos, mesmo que ainda haja necessidade de esclarecimentos. Mas isso vai acontecer e estou ansioso por passar mais uma época com Davide e a sua equipa", revelou Oli. "Estou absolutamente otimista quanto à possibilidade de sermos melhores. Já não estou a definir objectivos para 2024 - sempre que o fiz, algo correu mal. Vamos apenas para a pista e tenho a certeza de que nos vamos sair bem".

Bayliss continuou: "Vou passar o inverno na Austrália e continuar a trabalhar na reabilitação do meu ombro para estar pronto para 2024. Vou treinar sem parar. Quer com a minha bicicleta de treino V2, quer com uma pista plana. Vamos testar no final de janeiro e depois a abertura da época em Phillip Island já está no programa."