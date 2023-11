Transplantation nerveuse réussie - Risque pour Can Öncü

Bien que Can Öncü ait terminé le championnat du monde Supersport 2023 avec une place sur le podium à Jerez, le pilote Kawasaki a subi une opération risquée du nerf radial endommagé du bras gauche.

Le 31 octobre, Can Öncü a reçu une nouvelle accablante : malgré les récents progrès, le nerf radial endommagé de son bras gauche ne se régénérera pas complètement. Les médecins ont donc conseillé au pilote Kawasaki de se faire opérer, sans garantie de succès. L'intervention a eu lieu dimanche à Birmingham, au Royal Orthopaedic Hospital.

Afin de donner au jeune homme de 20 ans une meilleure fonctionnalité de sa main gauche (il souffre de ce que l'on appelle une 'main tombante'), les spécialistes ont prélevé un nerf sain à un autre endroit de son corps afin de remplacer celui qui était endommagé par celui-ci. Cette procédure comporte un risque considérable pour Öncü.

En effet, le nerf radial blessé lors de l'accident du 23 avril à Assen s'était développé positivement au cours des dernières semaines - lors de la dernière course de la saison du championnat du monde Supersport 2023 à Jerez, il a franchi la ligne d'arrivée en troisième position de manière sensationnelle. Il n'est pas certain que le nerf transplanté reprenne la fonction de celui qui a été retiré. Lorsqu'un nerf est suturé ou reconstruit, les fibres nerveuses repoussent idéalement d'environ 1 mm par jour.

Si tout se passe bien, sa main devrait être entièrement fonctionnelle pour le début de la saison en Australie, fin février. "Je sortirai de l'hôpital dans quelques jours et je commencerai la rééducation", a raconté Öncü depuis son lit d'hôpital, "je reviendrai plus fort sur la piste et j'obtiendrai de meilleurs résultats".

Malgré la blessure, le team Kawasaki Puccetti a déjà prolongé le contrat d'Öncü pour le championnat du monde Supersport 2024 le 6 octobre.