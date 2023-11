Trapianto di nervi riuscito - rischio per Can Öncü

Nonostante Can Öncü abbia concluso il Campionato del Mondo Supersport 2023 con un podio a Jerez, il pilota della Kawasaki si è sottoposto a una rischiosa operazione al nervo radiale danneggiato del braccio sinistro.

Il 31 ottobre, Can Öncü ha ricevuto la devastante notizia che il nervo radiale danneggiato del braccio sinistro non si sarebbe rigenerato completamente, nonostante i recenti progressi. I medici hanno quindi consigliato al pilota della Kawasaki di sottoporsi a un'operazione, anche se non ci sono garanzie di successo. L'operazione è stata effettuata domenica al Royal Orthopaedic Hospital di Birmingham.

Per dare al ventenne una migliore funzionalità della mano sinistra (soffre della cosiddetta "mano a goccia"), gli specialisti hanno rimosso un nervo sano da un'altra parte del corpo per sostituire quello danneggiato. Questa procedura è associata a un rischio considerevole per Öncü.

Il nervo radiale danneggiato nell'incidente di Assen del 23 aprile si era sviluppato positivamente nelle ultime settimane - nell'ultima gara della stagione 2023 del Campionato Mondiale Supersport a Jerez, ha tagliato clamorosamente il traguardo al terzo posto. È discutibile se il nervo trapiantato assumerà la funzione di quello rimosso come desiderato. Se un nervo viene suturato o ricostruito, le fibre nervose ricrescono idealmente di circa 1 mm al giorno.

Se tutto procede senza intoppi, la sua mano dovrebbe essere di nuovo perfettamente funzionante per l'inizio della stagione in Australia, alla fine di febbraio. "Sarò dimesso tra pochi giorni e poi inizierò la riabilitazione", ha detto Öncü dal suo letto d'ospedale, "Tornerò in pista più forte e otterrò risultati migliori".

Nonostante l'infortunio, il 6 ottobre il Kawasaki Team Puccetti ha prolungato il contratto di Öncü per il Campionato Mondiale Supersport 2024.