Transplante de nervo bem sucedido - risco para Can Öncü

Embora Can Öncü tenha terminado o Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 com um lugar no pódio em Jerez, o piloto da Kawasaki foi submetido a uma operação arriscada ao nervo radial danificado no braço esquerdo.

Em 31 de outubro, Can Öncü recebeu a notícia devastadora de que o nervo radial danificado no seu braço esquerdo não se regeneraria totalmente, apesar dos progressos recentes. Por conseguinte, os médicos aconselharam o piloto da Kawasaki a ser operado, apesar de não haver garantias de sucesso. A operação foi efectuada no domingo no Royal Orthopaedic Hospital em Birmingham.

A fim de melhorar a funcionalidade da mão esquerda do jovem de 20 anos (que sofre da chamada "mão em gota"), os especialistas retiraram um nervo saudável de outra parte do corpo para substituir o nervo danificado. Este procedimento está associado a um risco considerável para Öncü.

O nervo radial lesionado no acidente em Assen, a 23 de abril, tinha evoluído positivamente nas últimas semanas - na última corrida da temporada de 2023 do Campeonato do Mundo de Supersport, em Jerez, Öncü cruzou a linha de chegada de forma sensacional, em terceiro lugar. É questionável se o nervo transplantado irá assumir a função do nervo removido, como desejado. Se um nervo for suturado ou reconstruído, o ideal é que as fibras nervosas voltem a crescer cerca de 1 mm por dia.

Se tudo correr bem, a sua mão deverá estar totalmente funcional no início da época na Austrália, no final de fevereiro. "Vou ter alta dentro de alguns dias e depois começo a minha reabilitação", disse Öncü da sua cama de hospital. "Vou regressar à pista de corrida mais forte e conseguir melhores resultados."

Apesar da lesão, a Kawasaki Team Puccetti prolongou o contrato de Öncü para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 em 6 de outubro.