Fixe : Van Straalen aux côtés de Manzi chez Ten Kate Yamaha

Depuis septembre, les lecteurs réguliers de SPEEDWEEK.com connaissent les projets de Ten Kate Yamaha d'engager Glenn van Straalen pour le championnat du monde Supersport 2024. Seul le budget nécessaire posait problème, mais cet obstacle est désormais levé et le jeune homme de 23 ans a été confirmé comme coéquipier de Stefano Manzi. Néanmoins, d'autres partenaires sont les bienvenus pour mener à bien le projet avec le Néerlandais.

Pour van Straalen, le passage chez Ten Kate Racing est une étape importante dans sa carrière - l'équipe néerlandaise a remporté onze championnats du monde des pilotes dans la catégorie moyenne, les derniers en 2021 et 2022 avec Dominique Aegerter. Au cours des deux dernières années, Van Straalen a montré une nette tendance à la hausse, obtenant plusieurs résultats dans le top 5 et décrochant trois podiums au total. Seule sa tendance encore prononcée à chuter l'a empêché d'obtenir un meilleur classement final - en 2022 et 2023, il a terminé onzième du championnat du monde.

"Nous pouvons enfin annoncer que je serai au départ du championnat du monde Supersport avec Ten Kate Racing en 2024", a déclaré van Straalen, soulagé. "Au cours des deux dernières saisons, j'ai montré ma vitesse sur la Yamaha. Je suis confiant qu'avec les connaissances et l'expérience de Ten Kate, je pourrai monter sur le podium chaque week-end la saison prochaine. C'est notre objectif commun - j'attends avec impatience notre premier test. Avec les personnes qui m'entourent, je vais travailler dur l'hiver prochain pour faire de cette collaboration un succès. Nous espérons que cette annonce suscitera l'intérêt de plusieurs parties".

Van Straalen est le premier Néerlandais à rejoindre Ten Kate Racing depuis Michael van der Mark. L'actuel pilote BMW a remporté la catégorie Supersport en 2014 et a disputé le championnat du monde Superbike avec l'équipe de Nieuwleusen jusqu'en 2016 - à l'époque avec Honda.

"Nous sommes heureux et fiers d'engager un talent néerlandais", a souligné le team manager Kervin Bos. "Nous sommes convaincus du potentiel de Glenn ; c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle nous avons travaillé si dur à son engagement. Son importance pour le sport automobile néerlandais est grande et nous espérons , avec cette démarche, lancer une tendance pour l'avenir. Comme nous l'avons déjà indiqué, il reste encore beaucoup à faire pour que cela devienne une réalité. Les contrats ont été signés, mais les deux parties doivent encore régler certaines choses dans les semaines à venir. Nous espérons avoir beaucoup de temps pour cela avant notre course à domicile à Assen, le troisième week-end d'avril. Nous sommes très fiers de pouvoir le faire ensemble avec nos partenaires et les entreprises néerlandaises".