Fisso: Van Straalen al fianco di Manzi al Ten Kate Yamaha

Da settembre i lettori abituali di SPEEDWEEK.com erano a conoscenza dei piani di Ten Kate Yamaha di ingaggiare Glenn van Straalen per il Campionato del Mondo Supersport 2024. L'unico problema era il budget necessario, ma ora anche questo ostacolo è stato superato e il 23enne è stato confermato come compagno di squadra di Stefano Manzi. Tuttavia, altri partner sono benvenuti per rendere il progetto con l'olandese un successo.

Per van Straalen, il passaggio al Ten Kate Racing è un passo importante nella sua carriera: la squadra olandese ha vinto undici campionati del mondo piloti nella categoria media, l'ultimo dei quali nel 2021 e 2022 con Dominique Aegerter. Van Straalen ha mostrato una chiara tendenza alla crescita negli ultimi due anni, ottenendo diversi risultati nella top 5 e un totale di tre podi. Solo la sua tendenza a cadere, ancora molto pronunciata, ha impedito di ottenere una posizione finale migliore: è arrivato undicesimo sia nel 2022 che nel 2023.

"Possiamo finalmente annunciare che nel 2024 parteciperò al Campionato del Mondo Supersport con Ten Kate Racing", ha dichiarato un sollevato van Straalen. "Ho dimostrato la mia velocità in sella alla Yamaha nelle ultime due stagioni. Sono fiducioso che, grazie alle conoscenze e all'esperienza di Ten Kate, sarò in grado di salire sul podio ogni fine settimana della prossima stagione. Questo è il nostro obiettivo comune e non vedo l'ora di fare il primo test. Insieme alle persone che mi circondano, lavorerò duramente durante il prossimo inverno per rendere questa collaborazione un successo. Speriamo di poter suscitare l'interesse di diverse parti con questo annuncio".

Van Straalen è il primo olandese ad unirsi a Ten Kate Racing dopo Michael van der Mark. L'attuale pilota BMW ha vinto la categoria Supersport nel 2014 e ha disputato il campionato mondiale Superbike con il team di Nieuwleusen fino al 2016 - allora ancora con Honda.

"Siamo felici e orgogliosi di ingaggiare un talento olandese", ha sottolineato il Team Manager Kervin Bos. "Siamo convinti del potenziale di Glenn e questo è anche il motivo principale per cui abbiamo lavorato duramente per ingaggiarlo. L'importanza per il motorsport olandese è grande e speriamo di stabilire una tendenza per il futuro con questa mossa. Come già indicato, molto deve ancora accadere perché questo diventi realtà. I contratti sono stati firmati, ma entrambe le parti devono ancora definire alcune cose nelle prossime settimane. Speriamo di avere tutto il tempo per farlo prima della nostra gara di casa ad Assen, il terzo fine settimana di aprile. Siamo molto orgogliosi di poterlo fare insieme ai nostri partner e alle aziende olandesi".