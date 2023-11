Fixo: Van Straalen ao lado de Manzi na Ten Kate Yamaha

Os leitores da SPEEDWEEK.com sabiam dos planos da Ten Kate Yamaha para contratar Glenn van Straalen, um piloto holandês. O companheiro de equipa de Stefano Manzi no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 foi agora oficialmente confirmado.

Desde setembro que os leitores regulares do SPEEDWEEK.com têm conhecimento dos planos da Ten Kate Yamaha para contratar Glenn van Straalen para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. O único problema era o orçamento necessário, mas agora este obstáculo também foi ultrapassado e o jovem de 23 anos foi confirmado como companheiro de equipa de Stefano Manzi. No entanto, outros parceiros são bem-vindos para que o projeto com o holandês seja um sucesso.

Para van Straalen, a mudança para a Ten Kate Racing é um passo importante em sua carreira - a equipe holandesa ganhou onze campeonatos mundiais de pilotos na categoria média, mais recentemente em 2021 e 2022 com Dominique Aegerter. Van Straalen mostrou uma clara tendência ascendente nos últimos dois anos, alcançando vários resultados no top 5 e um total de três subidas ao pódio. Apenas a sua tendência ainda acentuada para acidentes impediu uma melhor posição final - terminou em décimo primeiro lugar em 2022 e 2023.

"Podemos finalmente anunciar que vou competir no Campeonato do Mundo de Supersport com a Ten Kate Racing em 2024", disse um aliviado van Straalen. "Mostrei a minha velocidade na Yamaha nas duas últimas épocas. Estou confiante que, com o conhecimento e experiência da Ten Kate, serei capaz de terminar no pódio todos os fins-de-semana da próxima época. Esse é o nosso objetivo comum - estou ansioso pelo nosso primeiro teste. Juntamente com as pessoas que me rodeiam, vou trabalhar arduamente durante o próximo inverno para que esta colaboração seja um sucesso. Esperamos poder despertar o interesse de várias partes com este anúncio".

Van Straalen é o primeiro holandês a juntar-se à Ten Kate Racing desde Michael van der Mark. O atual piloto da BMW venceu a categoria Supersport em 2014 e disputou o Campeonato do Mundo de Superbike com a equipa de Nieuwleusen até 2016 - na altura ainda com a Honda.

"Estamos felizes e orgulhosos por assinar com um talento holandês", sublinhou o Diretor de Equipa Kervin Bos. "Estamos convencidos do potencial de Glenn; essa é também a principal razão pela qual trabalhámos tão arduamente para o contratar. O significado para o desporto automóvel holandês é grande e esperamos estabelecer uma tendência para o futuro com esta mudança. Como já foi referido, ainda há muito a fazer para que isto se torne uma realidade. Os contratos foram assinados, mas ambas as partes ainda têm algumas coisas para finalizar nas próximas semanas. Esperamos ter tempo suficiente para o fazer antes da nossa corrida em casa, em Assen, no terceiro fim de semana de abril. Estamos muito orgulhosos por podermos fazer isto em conjunto com os nossos parceiros e empresas holandesas".