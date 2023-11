Confirmé : la nouvelle est tombée : Marcel Brenner de retour dans le championnat du monde Supersport

En 2021 et 2022, Marcel Brenner a disputé 35 courses dans le championnat du monde Supersport, le pilote de 26 ans a terminé 15 fois dans les points et a brillé en terminant cinquième à Barcelone en 2021.

Pour 2023, le Suisse n'a pas trouvé d'équipe, car les exigences sont désormais irréalisables pour de nombreux pilotes. En décembre 2022, il a donc décidé de passer au championnat du monde d'endurance, dans lequel il a piloté cette saison une Kawasaki ZX-10RR pour le Team Bolliger Switzerland.

Brenner est en contact depuis début mars avec le team MTM Kawasaki, pour lequel a couru cette année l'ancien champion du monde 300 Adrian Huertas. Lorsque le jeune pilote s'est gravement blessé lors de la première course en Australie et qu'il a également manqué l'Indonésie, Brenner a pris l'initiative de demander à MTM, les trois lettres signifiant Moto Tuning Mol, s'ils avaient une utilité pour lui. Marcel a pu faire des essais à Assen début avril, mais bien que Huertas se soit cassé la cinquième vertèbre lombaire et plusieurs côtes, il était de retour fin avril et Brenner n'a pas eu l'occasion de le remplacer.

Après cette saison, Huertas a rejoint l'équipe Aruba.it Ducati et a succédé au champion du monde Nicolo Bulega. Brenner a toujours gardé le contact avec MTM et s'est mis d'accord pour 2024.

Lors des tests à Assen, il avait attiré l'attention avec la Kawasaki ZX-6R. "Le team manager Ludo Van Der Veken a été très impressionné de me voir, après une demi-journée sur cette nouvelle moto, aussi rapide que Glenn van Straalen, qui connaît le circuit par cœur", a raconté Marcel à SPEEDWEEK.com. "Les temps étaient également adaptés. Par 4 degrés Celsius, j'étais aussi rapide avec le pneu arrière SC1 dur que l'année dernière en course avec la Yamaha. Depuis cette année, la Kawasaki est équipée du Ride-by-wire, tout le monde loue le fait que l'on peut ainsi beaucoup mieux régler la moto. C'est pourquoi la Kawasaki est redevenue si compétitive. Il était évident qu'Öncü n'était pas le seul à être fort, mais que des gens comme Booth-Amos et Huertas étaient bien meilleurs qu'avant".

"L'équipe fait du tuning moteur et des suspensions, ils savent très bien ce qu'ils font", a lancé Brenner à sa nouvelle équipe. "Huertas a été champion avec eux en Supersport 300, puis ils ont fait l'équipe 600 pour lui en 2022. MTM veut continuer l'équipe, même quand Adrian est parti chez Ducati. Ils veulent travailler à plus long terme".

La date exacte des premiers essais de Brenner avec sa nouvelle équipe n'a pas encore été fixée. "Il est prévu que nous allions à Carthagène en Espagne en décembre", a-t-il révélé.

Sans partenaires solides, Marcel Brenner ne pourrait pas se lancer dans le championnat du monde Supersport. C'est pourquoi il déclare : "Un grand merci à mon sponsor de casque Airoh et à l'équipe Mototech d'Oberentfelden. Et à l'entreprise Viamo, sous le nom de laquelle je vais courir".