Confermato: Marcel Brenner di nuovo nel Campionato del Mondo Supersport

Nel 2021 e nel 2022, Marcel Brenner ha disputato 35 gare nel Campionato del Mondo Supersport, il 26enne è finito nei punti 15 volte e ha brillato per il quinto posto a Barcellona 2021.

Il pilota svizzero non è riuscito a trovare una squadra per il 2023 perché le richieste sono ormai irrealizzabili per molti piloti. Nel dicembre 2022 ha quindi deciso di passare al Campionato del Mondo Endurance, nel quale ha guidato una Kawasaki ZX-10RR per il Team Bolliger Switzerland in questa stagione.

Dall'inizio di marzo Brenner è in contatto con il Team MTM Kawasaki, per il quale quest'anno ha corso l'ex campione del mondo 300cc Adrian Huertas. Quando il giovane ha subito un grave infortunio all'apertura della stagione in Australia ed è stato assente anche in Indonesia, Brenner ha preso l'iniziativa e ha chiesto a MTM - le tre lettere stanno per Moto Tuning Mol - se avessero bisogno di lui. Marcel è stato autorizzato a fare un test ad Assen all'inizio di aprile, ma nonostante Huertas si fosse rotto la quinta vertebra lombare e diverse costole, è tornato alla fine di aprile e non c'è stata la possibilità per Brenner di sostituirlo.

Al termine della stagione Huertas passò al team Aruba.it Ducati e divenne il successore del campione del mondo Nicolo Bulega. Brenner ha sempre mantenuto i contatti con MTM e ora ha raggiunto un accordo per il 2024.

Ha attirato l'attenzione durante il test di Assen con la Kawasaki ZX-6R. "Il team manager Ludo Van Der Veken è rimasto impressionato quando, dopo mezza giornata in sella alla nuova moto, sono stato veloce quanto Glenn van Straalen, che conosce bene la pista", ha dichiarato Marcel a SPEEDWEEK.com. "Anche i tempi erano buoni. A 4 gradi centigradi, con il pneumatico posteriore duro SC1 sono stato veloce come l'anno scorso con la Yamaha in gara. Da quest'anno la Kawasaki ha il ride-by-wire, e tutti lodano il fatto che con questo sistema si può regolare la moto molto meglio. Ecco perché la Kawasaki è tornata a essere così competitiva. Era evidente che non solo Öncü era forte, ma anche persone come Booth-Amos e Huertas erano molto più bravi di prima".

"Il team si occupa della messa a punto del motore e delle sospensioni, sanno esattamente cosa stanno facendo", ha detto Brenner, complimentandosi con la sua nuova squadra. "Huertas è stato campione con loro nella Supersport 300, poi hanno creato per lui il team 600cc nel 2022. MTM vuole mantenere la squadra, anche quando Adrian è passato alla Ducati. Vogliono lavorare a lungo termine".

Non è ancora chiaro quando Brenner effettuerà il primo test con la sua nuova squadra. "Il piano è di andare a Cartagena in Spagna a dicembre", ha rivelato.

Senza partner forti, per Marcel Brenner non sarebbe possibile iniziare il Campionato del Mondo Supersport. Ecco perché dice: "Un grande ringraziamento va al mio sponsor di caschi Airoh e al team Mototech di Oberentfelden. E all'azienda Viamo, con il cui nome correrò".