Confirmado: Marcel Brenner de volta ao Campeonato do Mundo de Supersport

Desde meados de agosto que os visitantes regulares do SPEEDWEEK.com têm conhecimento dos planos de regresso de Marcel Brenner ao Campeonato do Mundo de Supersport. Agora é certo: o piloto suíço vai correr pela Equipa MTM Kawasaki em 2024.

Em 2021 e 2022, Marcel Brenner disputou 35 corridas no Campeonato do Mundo de Supersport, o jovem de 26 anos terminou nos pontos 15 vezes e brilhou em quinto lugar em Barcelona 2021.

O piloto suíço não conseguiu encontrar uma equipa para 2023 porque as exigências são agora irrealizáveis para muitos pilotos. Por isso, em dezembro de 2022, decidiu mudar para o Campeonato do Mundo de Endurance, no qual pilotou uma Kawasaki ZX-10RR para a Team Bolliger Switzerland esta época.

Brenner tem estado em contacto com a Team MTM Kawasaki, pela qual o antigo Campeão do Mundo de 300cc Adrian Huertas correu este ano, desde o início de março. Quando o jovem sofreu uma lesão grave na abertura da época na Austrália e também esteve ausente na Indonésia, Brenner tomou a iniciativa e perguntou à MTM - as três letras significam Moto Tuning Mol - se tinham alguma utilidade para ele. Marcel foi autorizado a testar em Assen no início de abril, mas apesar de Huertas ter partido a quinta vértebra lombar e várias costelas, regressou no final de abril e não houve oportunidade para Brenner o substituir.

Huertas mudou para a equipa Aruba.it Ducati após a temporada e tornou-se o sucessor do campeão mundial Nicolo Bulega. Brenner manteve sempre contacto com a MTM e chegou agora a um acordo para 2024.

Ele atraiu a atenção no teste em Assen com a Kawasaki ZX-6R. "O chefe de equipa Ludo Van Der Veken ficou bastante impressionado quando, após meio dia com a nova moto, fui tão rápido como Glenn van Straalen, que conhece a pista por dentro e por fora", disse Marcel ao SPEEDWEEK.com. "Os tempos também foram bons. A 4 graus Celsius, fui tão rápido com o pneu traseiro SC1 duro como fui no ano passado com a Yamaha na corrida. Desde que este ano a Kawasaki tem o sistema ride-by-wire, toda a gente elogia o facto de se poder configurar a moto muito melhor com ele. É por isso que a Kawasaki voltou a ser tão competitiva. Era óbvio que não era apenas Öncü que estava forte, mas também pessoas como Booth-Amos e Huertas estavam muito melhores do que antes."

"A equipa faz a afinação do motor e da suspensão, sabem exatamente o que estão a fazer", disse Brenner, elogiando a sua nova equipa. "Huertas foi campeão com eles na Supersport 300, depois criaram a equipa de 600cc para ele em 2022. A MTM quer manter a equipa a funcionar, mesmo quando o Adrian foi para a Ducati. Eles querem trabalhar a longo prazo".

Ainda não se sabe exatamente quando Brenner irá testar pela primeira vez com a sua nova equipa. "O plano é ir a Cartagena, em Espanha, em dezembro", revelou.

Sem parceiros fortes, um início no Campeonato do Mundo de Supersport não seria possível para Marcel Brenner. É por isso que ele diz: "Um grande obrigado ao meu patrocinador de capacetes Airoh e à equipa Mototech de Oberentfelden. E à empresa Viamo, sob cujo nome vou correr."