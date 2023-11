Oficial: Así se posiciona PTR Triumph para 2024

Incluso antes de que se permitiera el uso de motos de nueva generación en el Campeonato del Mundo de Supersport, PTR ya estaba realizando un trabajo pionero en la serie británica de 2021 y preparando la Triumph Street Triple 765 RS para su uso en el Campeonato del Mundo.



Stefano Manzi consiguió la primera victoria de una "moto de nueva generación" en Portimão en 2022 - también fue la primera victoria de una Triumph en el Campeonato del Mundo de Supersport. El mejor piloto Triumph ese año fue Niki Tuuli en octavo lugar con un solo podio.

Simon Buckmaster está reorganizando su equipo para 2024. La nueva figura es el ganador del WorldSSP Challenge, Tom Booth-Amos. El piloto de 27 años corrió para el Kawasaki Team MotoZoo en 2022 y 2023 y tendrá que acostumbrarse a la moto de tres cilindros 'Made in Great Britain'.



"No puedo agradecer lo suficiente a Simon y a Triumph que me hayan incorporado al equipo para el año que viene. Llevo mucho tiempo trabajando para tener una oportunidad como ésta y sabemos que PTR Triumph Racing tiene un paquete muy fuerte", ha dicho un encantado Booth-Amos. "Creo que es la manera perfecta de progresar en mi carrera y es emocionante trabajar con un fabricante británico y un equipo británico. Espero que podamos salir pronto a pista y probar la nueva moto".

Como era de esperar, el segundo piloto es Ondrej Vostatek. El checo de 19 años corrió una temporada completa del Campeonato del Mundo para el equipo español Yamaha MS Racing en 2022 y sustituyó al despedido Harry Truelove en Triumph durante los últimos cinco eventos de esta temporada.



"Me resultó bastante difícil en las dos primeras carreras, pero escuché a todos en el equipo y adapté mi estilo de pilotaje, así que pude sumar mis primeros puntos en el Campeonato del Mundo. He mejorado en cada carrera", subraya Vostatek. "Creo que podemos conseguir mucho el año que viene. Veo un gran potencial en la moto. No sólo es posible acabar entre los 10 primeros, sino también ganar el campeonato del mundo. Todo el mundo en Triumph y en el equipo quiere estar en lo más alto y haré todo lo que pueda para ayudarles a conseguirlo. Mi objetivo es estar entre los 10 primeros en cada carrera, pero por supuesto queremos ir más allá para hacerlo lo mejor posible."