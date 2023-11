Officiel : Voici comment PTR Triumph se positionne pour 2024

Avant même que les motos de nouvelle génération ne soient autorisées dans le championnat du monde Supersport, PTR a fait un travail de pionnier dans la série britannique 2021 en préparant la Triumph Street Triple 765 RS pour une utilisation dans le championnat du monde.



Stefano Manzi a remporté la première victoire d'une moto 'nouvelle génération' à Portimão en 2022, la première victoire d'une Triumph dans le championnat du monde Supersport. Le meilleur pilote Triumph de cette année était Niki Tuuli, huitième du championnat du monde avec un seul podium.

Pour 2024, Simon Buckmaster recompose son équipe. La nouvelle figure de proue est le vainqueur du WorldSSP-Challenge, Tom Booth-Amos. Le jeune homme de 27 ans a couru en 2022 et 2023 dans l'équipe Kawasaki MotoZoo et devra s'habituer à la moto à trois cylindres 'Made in Great Britain'.



"Je ne remercierai jamais assez Simon et Triumph de m'avoir fait rejoindre l'équipe pour l'année prochaine. J'ai travaillé longtemps pour une telle opportunité et nous savons que PTR Triumph Racing a un package solide", a jubilé Booth-Amos. "Je pense que c'est la voie parfaite pour la suite de ma carrière, en même temps c'est excitant de travailler avec un constructeur et une équipe britanniques. J'espère que nous pourrons bientôt aller sur la piste et essayer la nouvelle moto".

Le deuxième pilote est, comme on pouvait s'y attendre, Ondrej Vostatek. Le Tchèque de 19 ans a disputé une saison complète de championnat du monde en 2022 pour l'équipe espagnole Yamaha MS Racing et a remplacé Harry Truelove, qui a démissionné, lors des cinq derniers événements de cette saison chez Triumph.



"Lors des deux premières courses, j'ai trouvé cela assez difficile, mais j'ai écouté tout le monde dans l'équipe et j'ai adapté mon style de pilotage, ce qui m'a permis de marquer mes premiers points en championnat du monde. Je me suis amélioré à chaque course", a souligné Vostatek. "Je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses l'année prochaine. Je vois vraiment un grand potentiel dans cette moto. Il n'est pas seulement possible de se classer dans le top 10, mais aussi de gagner le championnat du monde. Tout le monde chez Triumph et dans l'équipe veut être au sommet et je vais faire tout ce que je peux pour les aider. Mon objectif est d'être dans le top 10 à chaque course, mais bien sûr, nous voulons aller encore plus loin pour donner le meilleur de nous-mêmes".