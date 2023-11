Ufficiale: come PTR Triumph si sta posizionando per il 2024

Prima ancora che le moto di nuova generazione fossero ammesse nel Campionato mondiale Supersport, PTR stava già svolgendo un lavoro pionieristico nella serie britannica del 2021 e stava preparando la Triumph Street Triple 765 RS per l'uso nel Campionato mondiale.



Stefano Manzi ottenne la prima vittoria di una "moto di nuova generazione" a Portimão nel 2022, e fu anche la prima vittoria di una Triumph nel Campionato mondiale Supersport. Il miglior pilota Triumph di quell'anno fu Niki Tuuli, con un ottavo posto e un solo podio.

Simon Buckmaster sta riorganizzando la sua squadra per il 2024. La nuova figura è il vincitore del WorldSSP Challenge, Tom Booth-Amos. Il 27enne ha corso per il Kawasaki Team MotoZoo nel 2022 e 2023 e dovrà abituarsi alla moto a tre cilindri "Made in Great Britain".



"Non ringrazierò mai abbastanza Simon e Triumph per avermi portato in squadra per il prossimo anno. Ho lavorato a lungo per ottenere un'opportunità come questa e sappiamo che PTR Triumph Racing ha un pacchetto forte", ha dichiarato un entusiasta Booth-Amos. "Penso che questo sia il modo perfetto per far progredire la mia carriera ed è emozionante lavorare con un costruttore e un team britannico. Spero di poter scendere presto in pista per provare la nuova moto".

Come previsto, il secondo pilota è Ondrej Vostatek. Il 19enne ceco ha disputato un'intera stagione del Campionato del Mondo per il team spagnolo Yamaha MS Racing nel 2022 e ha sostituito il licenziato Harry Truelove alla Triumph negli ultimi cinque eventi di questa stagione.



"Nelle prime due gare ho trovato delle difficoltà, ma ho ascoltato tutti i membri del team e ho adattato il mio stile di guida, così sono riuscito a conquistare i miei primi punti nel campionato del mondo. Sono migliorato in ogni gara", ha sottolineato Vostatek. "Credo che l'anno prossimo potremo fare molto. Vedo un grande potenziale nella moto. Con questa moto è possibile non solo arrivare tra i primi 10, ma anche vincere il campionato del mondo. Tutti in Triumph e nel team vogliono essere al top e io farò tutto il possibile per aiutarli a raggiungere questo obiettivo. Il mio obiettivo è quello di arrivare tra i primi 10 in ogni gara, ma naturalmente vogliamo andare oltre per fare del nostro meglio".