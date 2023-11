Oficial: como o PTR Triumph se está a posicionar para 2024

Mesmo antes de as motos da próxima geração serem permitidas no Campeonato do Mundo de Supersport, a PTR já estava a fazer um trabalho pioneiro na série britânica de 2021 e a preparar a Triumph Street Triple 765 RS para utilização no Campeonato do Mundo.



Stefano Manzi garantiu a primeira vitória de uma "mota da próxima geração" em Portimão, em 2022 - foi também a primeira vitória de uma Triumph no Campeonato do Mundo de Supersport. O melhor piloto da Triumph nesse ano foi Niki Tuuli, em oitavo lugar, com apenas um pódio.

Simon Buckmaster está a reorganizar a sua equipa para 2024. A nova figura de proa é o vencedor do WorldSSP Challenge, Tom Booth-Amos. O piloto de 27 anos correu pela Kawasaki Team MotoZoo em 2022 e 2023 e terá de se habituar à moto de três cilindros "Made in Great Britain".



"Não posso agradecer o suficiente ao Simon e à Triumph por me trazerem para a equipa para o próximo ano. Há muito tempo que ando a trabalhar para ter uma oportunidade como esta e sabemos que a PTR Triumph Racing tem um pacote forte", disse um Booth-Amos encantado. "Penso que esta é a forma perfeita de progredir na minha carreira e é emocionante trabalhar com um fabricante britânico e uma equipa britânica. Espero que possamos ir para a pista em breve e experimentar a nova mota."

Como esperado, o segundo piloto é Ondrej Vostatek. O checo de 19 anos fez uma temporada completa do Campeonato do Mundo pela equipa espanhola Yamaha MS Racing em 2022 e substituiu o despedido Harry Truelove na Triumph nos últimos cinco eventos desta temporada.



"Achei bastante difícil nas duas primeiras corridas, mas ouvi todos na equipa e adaptei o meu estilo de pilotagem, por isso consegui marcar os meus primeiros pontos no Campeonato do Mundo. Melhorei em todas as corridas", sublinhou Vostatek. "Acredito que podemos conseguir muito no próximo ano. Vejo realmente um grande potencial na mota. Não só os 10 primeiros lugares são possíveis com ela, mas também ganhar o campeonato do mundo. Todos na Triumph e na equipa querem estar no topo e eu farei tudo o que puder para os ajudar a alcançar esse objetivo. O meu objetivo é estar entre os 10 primeiros em todas as corridas, mas é claro que queremos ir mais longe para fazer o melhor que pudermos."